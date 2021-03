DGAP-Ad-hoc: ALLGEIER SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose

Allgeier erreicht gemäß vorläufiger Zahlen den Forecast für 2020



12.03.2021

München, 12. März 2021 - Allgeier SE (ISIN DE000A2GS633, WKN A2GS63) hat mit Eintragung im Handelsregister am 15. Dezember 2020 die Nagarro SE wirksam abgespaltet. Die Nagarro SE ist seit dem 16. Dezember 2020 eigenständig an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird aus diesem Grund im Konzernabschluss der Allgeier SE für das Geschäftsjahr 2020 in das aufgegebene Geschäft gegliedert werden. Im fortgeführten Geschäft erreichte der Allgeier Konzern gemäß vorläufiger und noch ungeprüfter Zahlen im Geschäftsjahr 2020 (01. Januar 2020 - 31. Dezember 2020) den mit Ad-hoc-Mitteilung vom 16. Dezember 2020 veröffentlichten Forecast.