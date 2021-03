---------------------------------------------------------------------------

Nynomic AG: Kooperation zur Optimierung von Biotechnologie-Prozessen

Wedel (Holst.), 17.03.2021



Die Nynomic AG, die SCHOTT AG und die Infors AG arbeiten zukünftig im Rahmen einer Kooperation an der Optimierung von Herstellungsprozessen in der pharmazeutischen und chemischen Industrie.

Die gemeinsam erstellte Lösung wird dabei zur Automatisierung und Echtzeit-Überwachung von Fermentationsprozessen in Bioreaktoren eingesetzt. Unter die vielfältigen Anwendungsbereiche fällt beispielsweise auch die Herstellung von Arzneimitteln und Impfstoffen, deren Bedeutung unter anderem durch die COVID-19-Pandemie verdeutlicht wird.



Die eingesetzten Raman-Prozess-Messsysteme der Nynomic AG ermöglichen in Verbindung mit der SCHOTT ViewPortTM Sensoraufnahme eine sterile Anbindung der Messanordnung an die innovativen Bioreaktoren der Infors AG. Insgesamt ergibt sich daraus die Optimierung von biochemischen Herstellungsprozessen in Hinblick auf Qualität, Sicherheit und Ertrag.



SCHOTT ist mit seiner über 130-jährigen Firmengeschichte ein global führender Hersteller von High-Tech-Materialien und Komponenten mit einer besonderen Kompetenz hinsichtlich hochqualitativer Gläser.

Die Infors AG ist ein weltweit agierender Entwickler und Hersteller innovativer Schüttelinkubatoren, Bioreaktoren und

Bio-Prozess-Softwarelösungen.



Die zu erwartenden Aufträge werden im Segment Clean Tech zum Gesamtumsatz der Nynomic AG beitragen und darüber hinaus auch die Stellung der Nynomic-Gruppe im Bereich der Prozessanalysentechnik (PAT) langfristig weiter stärken.



Über Nynomic:



Die Nynomic AG ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 425 Mitarbeitern global aufgestellt.



Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.nynomic.com

Nynomic AG

Am Marienhof 2

22880 Wedel

www.nynomic.com



Rückfragen an:



Jochen Fischer

FISCHER RELATIONS

Neuer Wall 50

D - 20354 Hamburg

phone: + 49(0)40 822 186 380

fax: + 49(0)40 822 186 450

info@fischer-relations.de



