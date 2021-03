Kann sich der S&P 500-Index in den nächsten Tagen auf 4.050 Punkte steigern, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Laut einer im UBS-Newsletter „KeyInvest Daily Trader“ veröffentlichten Analyse, besteht beim S&P 500-Index (US78378X1072) die Chance auf einen Anstieg auf bis zu 4.050 Punkte. Hier ein Auszug aus der Analyse:

„Rückblick: Der S&P 500 ist nach dem Verlaufshoch bei 3’950 Punkten vom 16. Februar deutlich unter Druck geraten und im weiteren Verlauf aus dem steigenden Trendkanal nach unten ausgebrochen. Das Verlaufstief wurde am 04. März bei 3’723 Punkten erreicht. In der Folge bildeten sich zwei bullishe Tageskerzen mit einem langen unteren Schatten, die bereits auf ein Verlaufstief und wieder steigende Kurse hindeuteten. Der S&P 500 konnte dann auch weiter ansteigen und zunächst den steigenden Trendkanal zurückerobern und dann deutlich über den 10er-EMA hochziehen. Damit wurde ein weiteres kurzfristiges Stärkesignal generiert. Fast ohne Unterbrechung ging es dann weiter aufwärts, wobei am Vortag ein neues Verlaufshoch bei 3’970 Punkten markiert wurde.