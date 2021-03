MORGAN STANLEY belässt Nestle auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: MORGAN STANLEY

Analyst: Pinar Ergun

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 115

Kursziel alt: 112

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Nestle von 112 auf 115 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Lebensmittelkonzern treffe bei der Verwendung des Kapitals die richtigen Entscheidungen, schrieb Analystin Pinar Ergun in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Wachstum aus eigener Kraft liege über der Inflationsrate. Das dürfte der Markt honorieren, sollte die Teuerung zunehmen. Und schließlich seien die möglichen Veränderungen im Konzernportfolio noch nicht hinreichend in den Aktienkurs eingepreist./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2021 / 05:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.