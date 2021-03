Acronis adquiere Synapsys y proporciona al canal de TI africano acceso directo a soluciones avanzadas de ciberprotección

Schaffhausen, Suiza (ots) - Acronis, líder mundial en ciberprotección, ha

anunciado hoy la adquisición de Synapsys, su histórico partner ubicado en Ciudad

del Cabo, Sudáfrica, especializado en la distribución de soluciones de

ciberprotección de Acronis (https://www.acronis.com/es-es/cyber-protection/) .

Esta operación constituye el último movimiento de la estrategia de crecimiento

acelerado de la empresa, se trata de la cuarta adquisición de Acronis en los

últimos 18 meses.



Synapsys es un grupo de empresas centradas en el canal que distribuyen

soluciones de ciberprotección de Acronis a miles de clientes a través de una

amplia red de subdistribuidores, revendedores y proveedores de servicios

gestionados (https://www.acronis.com/es-es/articles/managed-service-software/)

(MSP) en Sudáfrica y en todo el continente africano. Está formada por dos

empresas: Synapsys Systems (Proprietary) Limited, distribuidora de software

especializado y distribuidor de Acronis autorizado de soluciones in situ en la

región desde 2003, y Synapsys Distribution (Proprietary) Limited, que presta

servicios al mercado de MSP a través de la plataforma de proveedores de

servicios Acronis Cyber Cloud.





"Synapsys ha sido un partner de confianza y extremadamente importante en nuestroesfuerzo de distribuir las soluciones de ciberprotección a empresas delcontinente africano. Esta adquisición ofrecerá a sus clientes acceso directo anuestra tecnología y servicios de soporte", declaró Serguei "SB" Beloussov,fundador y CEO de Acronis. "Al mismo tiempo, África se está convirtiendo en unaoportunidad de crecimiento estratégica para Acronis, y la adquisición deSynapsys nos garantiza una presencia permanente en el continente. La operaciónes beneficiosa para Acronis, el canal de MSP africano y las empresas y usuariosque necesitan proteger sus cargas de trabajo y sistemas frente al panorama deamenazas moderno".La adquisición encaja perfectamente en la iniciativa global/local de Acronis,cuyo objetivo es ampliar el acceso desde cada país a los recursos mundiales dela empresa. La creciente demanda mundial de servicios gestionados y en la nubegeneran oportunidades para los proveedores de servicios que distribuyensoluciones de ciberprotección de Acronis. La iniciativa global/local refleja elcompromiso de la empresa de permanecer cerca de sus partners y ayudarles aimpulsar el crecimiento de su negocio, mientras protegen a sus clientes de lasamenazas modernas.Una relación especial que da lugar a la adquisiciónPeter French, director general de Synapsys, se convertirá a partir de ahora endirector gerente de Acronis para el mercado de Oriente Medio/África. Al hacer elanuncio de hoy, habló de la relación especial que llevó a la adquisición. "Enninguna escuela de negocios te recomiendan apostarlo todo a una sola carta. Sinembargo, eso es exactamente lo que hicimos con Acronis, y nunca nosarrepentiremos", afirma French. "Nuestra ética absolutamente focalizada ycentrada en el canal está respaldada por nuestra alineación con la misión deAcronis, en particular el impulso a la nube y al enfoque de ciberprotección dela protección de los datos y la seguridad digital. Este acuerdo no es sino lacontinuación natural de esta relación duradera. Las alianzas tienen que ver conlas relaciones, que a su verztienen que ver con las personas: estamos deseandocontinuar apoyando a los MSP de todo el continente africano a mantener elecosistema ciberprotegido, ahora como parte de Acronis. Y los partners deSynapsys anteriores pueden esperar una relación más estrecha con Acronis,trabajando a través del mismo equipo central sobre el terrero, en el que hanaprendido a confiar durante años".Después de un período de transición programado, Synapsys se integrará en Acronisy será responsable de todas las ventas en África de las soluciones deciberprotección de talla mundial(https://www.acronis.com/es-es/cyber-protection/) de Acronis.Contacto:Andreas Rossbach | PR & Communication Manager Europe at AcronisEmail: mailto:Andreas.rossbach@acronis.comMobile: +49 151 40767189Twitter: @rossbachacronisContenido adicional: http://presseportal.de/pm/144061/4865887OTS: Acronis