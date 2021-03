TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Asiens wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag zugelegt. Die US-Notenbank beruhigte mit der Fortsetzung ihres sehr expansiven geldpolitischen Kurses die Börsen weltweit. Nur der australische Aktienmarkt scherte unter den größeren Handelsplätzen aus.

Die US-Notenbank erfüllte mit ihren Aussagen nach der jüngsten Sitzung die Erwartungen des Marktes, wie die Volkswirte der Helaba betonten. Es sei damit zu rechnen, "dass die Fed auch in nächster Zukunft Kurs hält und eine frühzeitige Ausstiegsdiskussion vermeiden will." Fed-Präsident Jerome Powell hatte am Mittwoch im Anschluss an die Zinsentscheidung gesagt, für die US-Notenbank sei die Zeit zur Verringerung der Anleihekäufe trotz anziehender Wirtschaft noch nicht gekommen.