NICHT ZUR VERTEILUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, MITTELBAR ODER UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER USA ODER SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE

PAION AG BESCHLIESST AUSGABE VON RUND 5 MIO. AKTIEN ZU EUR 1,54 PRO AKTIE IM RAHMEN EINER BEZUGSRECHTSKAPITALERHÖHUNG



Aachen, 19. März 2021 - Der Vorstand des Specialty-Pharma-Unternehmens PAION AG (PA8; ISIN DE000A0B65S3; Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard) ("PAION" oder die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 66.241.493,00 um EUR 5.095.499,00 auf EUR 71.336.992,00 gegen Bareinlage unter Gewährung eines Bezugsrechts für die Altaktionäre durch die Ausgabe von 5.095.499 auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals in Höhe von je EUR 1,00 (die "Neuen Aktien") zu erhöhen. Die Neuen Aktien werden mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2020 ausgegeben.

Die ODDO BHF Aktiengesellschaft, Frankfurt, hat sich gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, den Altaktionären die Neuen Aktien in einem Bezugsverhältnis von 13:1 anzubieten (mittelbares Bezugsrecht); d. h. dreizehn alte Aktien berechtigen zum Bezug von einer Neuen Aktie. Der Bezugspreis beträgt EUR 1,54 je Aktie. Die Aktionäre können die Neuen Aktien innerhalb der voraussichtlich am 24. März 2021 um 0:00 Uhr MEZ beginnenden und am 6. April 2021 um 24:00 Uhr MESZ endenden Bezugsfrist im Rahmen des Bezugsangebots beziehen. Die Bezugsrechte auf die Neuen Aktien (ISIN DE000A2GS567/WKN A2GS56) werden voraussichtlich in der Zeit vom 24. März 2021 bis einschließlich 31. März 2021 im regulierten Markt (XETRA Frankfurt Specialist) unter dem Börsenkürzel PA8B an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.