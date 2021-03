Der Lockdown geht in Deutschland und anderen Länder weiter - und all das ist Ausdruck eines immer schwerer zu begreifenden Politikversagens. Das Debakel kostet Europa jede Menge Wachstum, und könnte dafür sorgen, dass de

Der Lockdown geht in Deutschland und anderen Länder weiter - und all das ist Ausdruck eines immer schwerer zu begreifenden Politikversagens. Das Debakel kostet Europa jede Menge Wachstum, und könnte dafür sorgen, dass der Reflationstrade an Dynamik verliert. Wie lange will man den Lockdown denn noch fortsetzen, während man gleichzeitig aber Reisen nach Mallarco erlaubt? Zu Beginn der Woche fallen die Renditen für US-Staatsaneleihen (das hilft dem Nasdaq-Future) - aber die Entlassung des türkischen Notenbankchefs durch Erdogan sorgt für Unruhe am Devisenmarkt und verhindert die sonst typische Montags-Rally. Powell wird diese Woche drei Auftritte haben, im Fokus sind jedoch auch US-Anleiheemissionen..

