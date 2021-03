Abbott beantragt Sonderzulassung für Antigen-Schnelltest als Selbsttest um Testkapazitäten in Deutschland zu erweitern

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wiesbaden (ots) -- Abbott hat den Panbio COVID-19-Antigen-Schnelltest beim BfArM zurSonderzulassung als Selbsttest eingereicht, um die Nationale Teststrategie derdeutschen Bundesregierung zu unterstützen und Tests in ganz Deutschlandflächendeckend zugänglich zu machen.- Selbsttests sind Teil der Nationalen Teststrategie der deutschenBundesregierung um Menschen die Rückkehr zur Arbeit, zur Schule und zu anderenAktivitäten des täglichen Lebens zu erleichtern.- Die professionelle Version des Panbio Antigen-Schnelltests ist bereitsCE-gekennzeichnet bei Verdacht auf eine COVID-19-Exposition (symptomatischoder asymptomatisch) sowie für die Selbstentnahme von Proben mit einemNasenabstrich unter Aufsicht einer geschulten medizinischen Fachkraft, ohnedass der Einsatz weiterer Diagnostik erforderlich ist.- Der Panbio COVID-19 Ag Schnelltest liefert Ergebnisse bereits nach 15 Minutenund zeigte in klinischen Studien eine Sensitivität von 93,8 % und eineSpezifität von 100 % bei asymptomatischen Personen mit hoher Viruslast.Spezifische Daten zur Leistung als Selbsttest werden derzeit zur Vorlage beimBfArM generiertAbbott hat seinen Panbio COVID-19 Ag Schnelltest zum Nachweis desSARS-CoV-2-Virus beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte(BfArM) zur Sonderzulassung als Selbsttest eingereicht. Damit reagiert dasUnternehmen auf die verstärkte Nachfrage nach Selbsttests und unterstützt dieNationale Teststrategie der Deutschen Bundesregierung.Der Test - ob als Schnelltest oder Selbsttest - ermöglicht somit regelmäßigeScreenings von Menschen am Arbeitsplatz, in Bildungseinrichtungen oder beiöffentlichen Veranstaltungen. In Kombination mit anderen Präventivmaßnahmen wieMaskentragen und sozialer Distanz kann der Test somit zur Eindämmung vonCOVID-19 beitragen und eine Rückkehr ins gewohnte Leben befördern."Schnell- und Selbsttests sind ein zentraler Bestandteil der Strategie derdeutschen Bundesregierung zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie", erläutert Dr.Gunnar Sander, General Manager DACH bei Abbott. "Mit der angestrebten Zulassungals Selbsttest möchten wir zur Erweiterung der Testkapazitäten in Deutschlandsowie zur Entlastung des Gesundheitssystems beitragen."Über den Panbio COVID-19 Ag SchnelltestDer Panbio COVID-19 Ag Schnelltest ist ein Lateral-Flow-Test zum schnellen,qualitativen Nachweis des SARS-CoV-2-Virus. Die Probenentnahme erfolgt mit einemminimalinvasiven Nasenabstrich und die Ergebnisse sind bereits nach 15 Minutenverfügbar, ohne dass der Einsatz weiterer Diagnostik erforderlich ist. Der