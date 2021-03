^ DGAP-News: Kalamazoo Resources Limited / Schlagwort(e): Vertrag/Verkauf Kalamazoo Resources Limited: Novo übt Option aus und schließt mit Kalamazoo ein Joint Venture für das Queens-Projekt in Victoria

Kalamazoo Resources Limited: Novo übt Option aus und schließt mit Kalamazoo ein Joint Venture für das Queens-Projekt in Victoria

---------------------------------------------------------------------------

Kalamazoo Resources Limited (ASX: KZR) ("Kalamazoo" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass Novo Resources Corp ("Novo") (TSX: NVO; OTCQX: NSRPF) jetzt ihre Option1 zum Erwerb einer anfänglichen Beteiligung von 50 % und zum Abschluss eines Joint Venture-Abkommens ("JV") mit Kalamazoo hinsichtlich der Explorationslizenz EL007112 ("Queens-Projekt") ausgeübt hat.



Die wichtigsten Punkte



- Das in Kanada notierte Goldexplorations- und Entwicklungsunternehmen Novo Resources Corp. hat seine Option ausgeübt, um eine anfängliche 50 %-Beteiligung an Kalamazoos Explorationslizenz EL007112 ("Queens-Projekt") in Victoria zu erwerben.



- Die Gegenleistung für die Ausübung ist die Ausgabe von Novo-Stammaktien in Höhe von 2 Mio. AUD an Kalamazoo.



- Gemäß den Bedingungen des Joint Ventures hat Novo jetzt das Recht, weitere 20 % des Queens-Projekts zu erwerben, indem in den nächsten fünf Jahren Explorationsausgaben in Höhe von 5 Mio. AUD übernommen werden. Novo kann zusätzliche 10 % (bis maximal 80 %) durch Vorlage einer wirtschaftlichen Erstbewertung innerhalb von drei Jahren nach Novos Entscheidung erwerben.

- Das Queens-Projekt erstreckt sich über die stark höffige Taradale Fault (Verwerfung) und umgibt unmittelbar GBM Resources' (ASX: GBZ) Goldprojekt Malmsbury, das einer Joint-Venture-Option mit Novo unterliegt.

- Das Queens-Projekt und das gesamte Gebiet des Malmsbury Goldfield verfügen über ein bekanntes Goldvorkommen und es wird als höffig für eine hochgradige Vererzung des Fosterville-Typs betrachtet.



- Sowohl Kalamazoo als auch Novo sind der Ansicht, dass das Gebiet des Queens-Projekts nicht ausreichend erkundet ist, da es keinen systematischen modernen Explorationstechniken unterzogen wurde und dort Flachbohrungen in nur begrenztem Umfang niedergebracht wurden.



Kalamazoos Chairman und CEO, Luke Reinehr, sagte heute: "Wir sind begeistert, dass Novo ihre Option ausgeübt hat, zu 50 % der Besitzer des Queens-Projekts zu werden und mit Kalamazoo ein Explorations-Joint Venture einzugehen. Novo hat vor Ort eine ähnliche Vereinbarung neben unserem Queens-Projekt, sodass offensichtliche Synergien für die Konsolidierung der Explorationsaktivitäten in Malmsbury bestehen. Angesichts unserer bestehenden Beziehung zu Novo als strategischem Kalamazoo-Investor und der Tatsache, dass Novos President und Chairman Dr. Hennigh Teil unseres technischen Teams ist, ist dies eine großartige Gelegenheit, unsere technischen und regionalen Fähigkeiten zusammenzuführen und auf das aufregende Queens-Projekt anzuwenden."