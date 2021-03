Washington D.C. 24.03.2021 - Die Regierung Biden plant massive Investitionen in den Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Autos. Zwei Senatoren fordern einen verbindlichen Ausstiegstermin für Verbrenner, während Toyota vor zu viel Eile warnt.



Die Regierung Biden meint es ernst mit den massiven Investitionen zum Umbau der US-Wirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit. Nicht nur, dass dies erforderlich ist, um die konjunkturellen Folgen der Pandemie auszugleichen. Die Bedrohung durch den Klimawandel, eine potentiell noch viel größere Krise, erfordert ein konsequentes Vorgehen, um das Ausmaß des Temperaturanstiegs zu bremsen und vielleicht noch zu stoppen.





Die beiden Demokratischen Senatoren Alex Padilla und Dianne Feinstein aus Kalifornien haben einen Brief verfasst, in dem die US-Regierung aufgefordert wird, einen Termin für das Ende von Verbrennungsmotoren zu definieren. Das Schreiben liegt der Nachrichtenagentur Reuters vor.Die Senatoren fordern das Weiße Haus auf, dem Beispiel Kaliforniens zu folgen und einen Termin festzulegen, ab dem alle neuen Autos emissionsfrei sein müssen. Darüber hinaus wurde Biden aufgefordert, dem Bundesstaat Kalifornien wieder das Recht zuzugestehen, eigene Emissionsstandards setzen zu dürfen. Den Sonderweg Kaliforniens hatte Bidens Amtsvorgänger beendet.Kalifornien hat im September 2020 beschlossen, dass ab 2035 nur noch emissionsfreie Autos im Bundesstaat verkauft werden dürften. 2045 sollen auch kommerzielle Fahrzeuge emissionsfrei sein.Sollte ein solches Verbot für Verbrenner in den USA tatsächlich kommen, wäre dies ein enormer Schritt für die E-Industrie. Bei General Motors hat man sich auf die Möglichkeit einer solchen Entwicklung bereits vorbereitet und will ab 2035 in den USA keine Autos und leichte Nutzfahrzeuge mit Verbrenner mehr verkaufen. In Europa plant der US-Hersteller Ford bereits für 2030 mit dem Ende des Verbrenners.Der japanische Autobauer Toyota, der kürzlich seine erste E-Autostudie vorstellte, sieht derweil enorme Risiken beim Umbau der Branche und warnt zum wiederholten Male vor zu großen Sprüngen.Toyota hat mit seinem Hybriden Prius eine Antriebsklasse etabliert, um die heute kaum ein Hersteller herum kommt, wenn es darum geht, Emissionsziele zu erreichen. Der Prius ist in betuchteren US-Westküstenstädten nicht wegzudenken und hat zu Toyotas kommerziellem Erfolg beigetragen.Bei der Adaption batterieelektrischen Fahrzeugen hält sich Toyota hingegen massiv zurück und sucht in der US-Politik nach Unterstützern. Ein ranghoher Vertreter des Unternehmens hat sich gestern vor einem Senatsausschuss zu den Herausforderungen für die Branche geäußert. Vor allem die Verfügbarkeit von Batterien und Lademöglichkeiten sieht Robert Wimmer kritisch und fordert die US-Regierung auf, technologieoffene Subventionen zu ermöglichen, statt sich auf eine einzelne Technologie festzulegen.Im September 2020 hat Tesla seinen Battery Day veranstaltet und dort eine neue Batterietechnologie vorgestellt, die den Weg für den Durchbruch batterieelektrischer Fahrzeuge freimachen soll. Bei LG Chem wurde nun angekündigt, dass man ebenfalls eine Batterie mit einem neuen Formfaktor entwickeln wolle, deren Leistung und Kapazität deutlich über den aktuellen Batterien liegen sollen. Darüber hinaus will LG Chem die Produktion verdreifachen, was verdeutlicht, wie hoch die Erwartungen an die Nachfrageentwicklung sind.Nano One Materials Corp. (WKN: A14QDY) ist ein Technologieunternehmen, das ein patentiertes Verfahren zur kostengünstigen Herstellung von Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterie-Kathodenmaterialien entwickelt hat. Die so hergestellten Kathoden können in E-Autos, Energiespeichern aber auch in Elektronikgeräten verwendet werden.Dan Blondal und Dr. Stephen Campbell von Nano One Materials Corp. haben sich kürzlich mit Joe Lowry vom Global Lithium Podcast zusammengesetzt, um über die jüngsten Entwicklungen im Unternehmen und auf dem Lithium-Markt zu sprechen. Den Podcast können sie sich unter anderem auf Spotify und Apple Podcast anhören. Mehr Informationen und den Podcast finden Sie auch hier:https://anchor.fm/globallithium/episodes/E70-Nano-One-efvbcuNano One Materials Corp. stellt mit seiner Technologie einzelne Kristallpartikel her, wodurch Risse und Leistungsabfälle, die sonst beim wiederholten Aufladen entstehen, vermieden werden. Da das Kathodenmaterial bei der Produktion von Lithium-Ionen-Batteriezellen das Teuerste ist, ist es im Sinne der Produzenten, diese Kosten zu senken. Im folgenden Video werden die Vorteile des neuen Kathodenmaterials erklärt.Quelle:www.youtube.com/watch?v=j-mnRWJwWT8Nano One Materials Corp. hat sich in den USA, Kanada, China, Japan, Korea und Taiwan insgesamt 16 Patente sichern können, darunter auch ein langlebiger und kobaltfreier Batterierohstoff. Eine Reihe von Autoherstellern hat bereits großes Interesse an den Entwicklungen von Nano One Materials. So hat man im Dezember 2019 über Fortschritte bei der gemeinsamen Entwicklungsarbeit mit der chinesischen Pulead bei der Entwicklung und Optimierung der Produktion von Lithium-Eisen-Phosphat-(LFO)-Kathodenmaterial, berichtet. Pulead ist einer führenden Kathodenhersteller in China und hat dort einen Marktanteil von 15 Prozent. Neben Pulead gehören Volkswagen und die französische Saint Gobain zu den strategischen Partnern von Nano One Materials.Am 1. Oktober 2020 teilte Nano One Materials mit, dass man im dritten Quartal Mittelzuflüsse in Höhe von 5,82 Mio. CAD verzeichnete. Unter anderem konnte man den ersten Meilenstein im Rahmens eines geförderten Projektes abschließen, was zur Auszahlung von 2,8 Mio. CAD für den zweiten Meilenstein führte. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3l5lFEVPeter Clausi von InvestorIntel hat sich kürzlich mit Dan Blondal, CEO, Director und Gründer von Nano One Materials in einem Interview über die Partnerschaften des Unternehmens und vor allem die Technologie von Nano One unterhalten:Quelle:https://bit.ly/36DP9W7Künstliche Intelligenz wird künftig in immer Bereichen zum Einsatz kommen. Die Profiteer-Empfehlung Perimeter Medical Imaging AI, Inc. (WKN: A2P6BF) setzt künstliche Intelligenz bei der Bildgebung in Geräten ein, die Chirurgen, Radiologen und Pathologen bei der Visualisierung von mikroskopischen Gewebestrukturen bei einem klinischen Eingriff unterstützt. Lesen Sie hier, wie sich Perimeter Medical Imaging AI in den nächsten zwölf bis achtzehn Monaten entwickeln dürfte und warum das Unternehmen ein klassischer Übernahmekandidat ist:https://bit.ly/31AlgDIQuelle:www.nanoone.caNano One Materials hat am 10. August 2020 bekanntgegeben, dass man eine Entwicklungskooperation mit einem weltweit agierenden Hersteller von Kathodenmaterialien eingegangen ist. Im Rahmen der Kooperation sollen gemeinsam Kathodenmaterialien entwickelt und bewertet werden. Auch eine Kommerzialisierung der entwickelten Materialien ist möglich. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/31FAGoHNano One Materials hat am 30. Oktober 2020 bekanntgegeben, dass man die Finanzierung, die am 14. Oktober bzw. am 15. Oktober 2020 angekündigt wurde, erfolgreich abgeschlossen hat. Das Unternehmen hat dabei brutto 14,37 Mio. CAD erlöst. Die Mittel sollen für Forschung und Entwicklung, den Erwerb von Ausrüstung und andere Zwecke verwendet werden. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/325ACzSAm 24. November 2020 teilte Nano One Materials mit, dass man einen weiteren Durchbruch bei der Langlebigkeit von Batterien erzielt habe. Der Chief Technology Officer Dr. Stephen Campbell, sagte, dass in einem Testumfeld Probleme mit übermäßiger Gasung, Anodenverunreinigung und schlechten Zyklenlebensdauer überwunden werden konnten. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/398rGy1Nano One Materials Corp. hat am 18. Dezember 2020 bekanntgegeben, dass man einen Vertrag zur Evaluierung von Kathoden mit einem weltweit führenden Autobauer unterzeichnet habe. CEO Dan Blondal sagte, man konnte einen großen, internationalen Marktführer im Bereich Elektrofahrzeuge zur Pipeline an Möglichkeiten hinzufügen. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3gYQPgoAm 21. Januar hat Nano One Materials mitgeteilt, dass man in Chile zusammen mit Associated Universities Inc. am 4. Januar als Gewinner eines Angebots zur Errichtung, der Verwaltung und des Betriebs beim chilenischen Institut für saubere Technologien hervorgegangen ist. Das Angebot umfasst die Herstellung von nickelhaltiger (kobaltarmer) Kathode aus chilenischem Lithiumcarbonat. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/2Y1dIHyNano One Materials hat am 22. Februar bekanntgegeben, dass man mit der University of Michigan an der Entwicklung innovativer Feststoffbatterie-Technologie arbeitet. Das proprietäre beschichtete Einkristall-HVS-Kathodenmaterial von Nano One habe bei einem Testprogramm der Uni eine „großartige Performance“ gezeigt. Der Professor Richard Laine, Ph.D., sagte dazu, dass man die Zusammenarbeit weiterentwickeln wolle, um eine praktikable Feststoffbatterie-Konfiguration nachzuweisen. Der Chief Technology Officer von Nano One, Dr. Stephen Campbell, sagte, man erkenne beträchtliches Wachstumspotenzial auf dem Markt für Feststoffbatterien, vor allem durch die Autoindustrie. Die gesamte Mitteilung können Sie hier lesen:https://bit.ly/37AXJVHDas Unternehmen wurde kürzlich in die 2021 Venture Top 50 der TSX Venture Exchange aufgenommen. Nano One wurde in der Kategorie "Saubere Technologie und Biowissenschaften" ausgezeichnet. Die gesamte Mitteilung, finden Sie hier:https://bit.ly/2O0NGlFNano One Materials hat Alex Holmes zum Chief Operating Offiver ernannt. Das Unternehmen teilte mit, dass Holmes' Erfahrungen in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Finanzen und Management von Lithiumressourcen für Nano One von "unschätzbarem Wert" sein dürften. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/39G2COxFrank Holmes von U.S. Global Investores hat sich kürzlich zu Nano One Materials geäußert und teilte mit, dass die Aktie derzeit "einer der Liebslingsaktien" sei. Den gesamten Artikel können Sie hier lesen:https://bit.ly/2O4qDHmNano One Materials hat am 26. Februar mitgeteilt, dass man das patentierte Ein-Topf-Verfahren von Nano One erfolgreich angepasst habe. Dies ermögliche es, Kathodenmaterialien direkt aus Metall unter der Verwendung von Nickel-, Mangan- und Kobaltmetallpulver herzustellen, anstatt mit Metallsulfaten oder anderen Salzen.Nano Ones M2CAM(Metall-zu-Kathodenmaterial)-Technologie stößt offenbar auf großes Interesse. Das Unternehmen teilte mit, dass man eine Reihe von Gesprächen mit Bergbaukonzernen führe, die an der Reduktion der CO2-Emissionen interessiert sind. Darüber hinaus kooperiert das Unternehmen mit Erstausrüstern der Autobranche. Nano One Materials hat für M2CAM Patente angemeldet und teilte mit, dass vorläufige Testergebnisse eine um bis zu fünf Prozent höhere Batteriekapazität zeigten als Kathodenmaterialien, wie sie gegenwärtig hergestellt werden. Nano One Materials sieht sein Verfahren als wichtigen Schritt für Autobauer und Bergbauunternehmen in Richtung der Reduktion von Emissionen. Darüber hinaus trägt das Verfahren zur Kostensenkung bei. Dies wiederum dürfte bei Herstellern wie Tesla, Hyundai oder auch LG Chem auf großes Interesse stoßen. Die gesamte Mitteilung von Nano One Materials lesen Sie hier:https://bit.ly/3e1rbbBIn folgendem Video erklärt Nano One, wie die M2CAM-Technologie des Unternehmens funktioniert:Quelle:https://www.youtube.com/watch?v=4i1T6s_NdAQAm 16. März hat Nano One einen Bought-Deal angekündigt. Das Unternehmen hat dazu eine Vereinbarung mit Konsortialbanken, angeführt von TD Securities, geschlossen, die den Kauf von 4,7 Mio. Stammaktien zu 5,35 CAD je Stück vereinbart. Hieraus ergibt sich ein Bruttoerlös von 25,145 Mio. CAD. Die Erlöse sollen für Forschung und Entwicklung, den Ausbau der Pilotanlage, strategische Initiativen und weitere unternehmerische Zwecke verwendet werden. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3bXIQiRNano One Materials Corp. (WKN: A14QDY) bietet in einer Phase des Wandels eine Technologie, die diesen Wandel beschleunigen dürfte. Das Unternehmen bewegt sich einem Markt, der in fünf Jahren ein Volumen von 23 Mrd. USD erreichen könnte. Gleichzeitig liegt die Bewertung von Nano One Materials aber nur bei rund 480 Mio. CAD. Am 6. Mai 2020 meldete das Unternehmen zudem, dass man eine nicht rückzahlbare Förderung in Höhe von 3 Mio. CAD durch die Provinz British Columbia erhalten habe, womit die bisherige Förderung des Projektes zur Skalierung moderner Batteriematerialien auf mehr als acht Millionen CAD anwächst.Hinweis:Redakteure und Mitarbeiter der Publikationen von PROFITEER/shareribs.com halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen werden.Die Redakteure und Mitarbeiter geben darüber hinaus bekannt, dass sie nicht die Absicht haben, Anteile der besprochenen Wertpapiere kurzfristig zu veräußern oder kurzfristig zu kaufen.PROFITEER/shareribs.com und seine Mitarbeiter werden für die Vorbereitung, die elektronische Verbreitung und Veröffentlichungen dieser Publikation sowie für andere Dienstleistungen entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes, da PROFITEER/shareribs.com an einer positiven Darstellung von Nano One Materials Corp. und Perimeter Medical Imaging AI, Inc. interessiert ist.Der Auftraggeber dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien der besprochenen Unternehmen Nano One Materials Corp. und Perimeter Medical Imaging AI, Inc. und hat kurzfristig die Absicht, diese zu kaufen oder zu veräußern. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes.PROFITEER/shareribs.com kann nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns vorgestellten bzw. empfohlenen Unternehmen im gleichen Zeitraum besprechen, was zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung führen kann.Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Risikohinweis!