Encavis hebt die Dividende je Aktie an: Für das Geschäftsjahr 2020 will der Produzent regenerativer Energie einen Betrag von 0,28 Euro als Dividende je Aktie ausschütten - 2 Cent mehr als im Jahr zuvor. Man werde die Gewinnausschüttung wieder als Wahldividende in Aktien oder zur Barausschüttung anbieten, teilt das Unternehmen mit. Die Aktionäre der Gesellschaft müssen dem Ausschüttungsvorschlag noch auf der kommenden ...