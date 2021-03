DGAP-News FACT, Inc. erweitert die Blockchain-Plattform um Non-Fungible Tokens (NFTs) (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 25.03.2021, 12:00 | 57 | 0 | 0 25.03.2021, 12:00 | FACT, Inc. erweitert die Blockchain-Plattform um Non-Fungible Tokens (NFTs) ^

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 25. März 2021) - FACT, Inc. (OTC Pink: FCTI) (das "Unternehmen" oder "FACT"), ein weltweit führender Anbieter von Authentifizierungstechnologie für Kunst- und Sammlerstücke, kündigte heute an, dass es mit der Entwicklung zur Integration von Non-Fungible Tokens (NFTs) in seine Blockchain-Technologieplattform begonnen hat, die es Nutzern ermöglicht, NFTs für physische Vermögenswerte zu erstellen und zu handeln.

NFTs sind digitale Token, mit denen die Echtheit und das Eigentum an einem digitalen Vermögenswert nachgewiesen werden können - von Kunst bis hin zu Musik. Während der NFT-Wahnsinn bisher auf digitale Assets beschränkt war, schafft die Forensik-Technologie von FACT die unveränderliche Verbindung, die benötigt wird, um physische Assets mit NFTs zu verbinden. Ihr patentiertes Imaging-System verknüpft jedes Asset mit einem Provenance-Datensatz innerhalb der FACT-Blockchain-Datenbank. Diese Datensätze speichern alle notwendigen Unterlagen für die nahtlose Erstellung von NFTs eines materiellen Objekts oder einer digitalen Nachbildung des Objekts mit programmierbaren Smart Contracts zur Absicherung von Transaktionen.

FACT bietet Nutzern und Sammlern die einzigartige Möglichkeit, physische Kunstwerke und Sammlerstücke über NFTs auf einer der wachsenden Anzahl von Handelsplattformen zu kaufen, zu verkaufen und zu handeln Die Nutzer legen die Bedingungen über Smart Contracts fest und FACT bettet die gesamte Dokumentation für einen optimierten Verkauf mit nahezu sofortiger Ausführung ein.

"Unsere Zielsetzung, Sammlungen zu schützen, wird von dem Wunsch geleitet, sie vertrauensvoll mit der Welt zu teilen", sagt Patricia Trompeter, die Geschäftsführerin von FACT. "NFTs bieten einen echten Nutzen für jeden Datensatz und eine noch nie dagewesene Liquidität für Sammler. Mit unserer Technologie können wir jetzt NFTs für Ihre Kunst an der Wand genauso einfach erstellen, wie wir es bei digitalen Assets gesehen haben. Wir verfügen zum Beispiel über die Technologie, um eine Verbindung zwischen dem NFT eines Warhols und dem physischen Gemälde herzustellen."

