HAMBURG (dpa-AFX) - Nach einem schwierigen Corona-Jahr 2020 will der Hamburger Hafenkonzern HHLA das Geschäft durch Umstrukturierungen, Investitionen, aber auch einen Arbeitsplatzabbau langfristig stabilisieren. Forschungsinstitute hätten zwar einen Aufschwung vorhergesagt, sollte die Pandemie unter Kontrolle gebracht werden, sagte die Vorstandsvorsitzende der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Angela Titzrath, am Donnerstag bei der Vorlage der detaillierten Zahlen für 2020. Allerdings seien diese Prognosen noch wackelig, so dass die HHLA für den Containerumschlag und -transport nur eine moderate Steigerung erwarte.

Angestrebt werde in diesem Jahr ein Betriebsergebnis (Ebit) von 153 bis 178 Millionen Euro. Die Investitionen bezifferte Titzrath auf 220 bis 250 Millionen Euro. Im abgelaufenen Jahr war der Containerumschlag an den HHLA-Terminals infolge der Pandemie um fast elf Prozent auf knapp 6,8 Millionen Standardcontainer (TEU) zurückgegangen. Der Umsatz sank um rund sechs Prozent auf knapp 1,3 Milliarden Euro, das Betriebsergebnis um etwa 44 Prozent auf 123,6 Millionen Euro.