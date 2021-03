Original-Research Formycon AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinzu... Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 26.03.2021, 13:01 | 31 | 0 | 0 26.03.2021, 13:01 | ^

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes stuft die Aktie auf ADD herab und bestätigt sein Kursziel von EUR 78,00.



Zusammenfassung:

Formycon hat neue Ergebnisse aus In-vitro-Tests ihres

ACE2-IgG-Fc-Antikörper-Fusionsprotein-Medikamentenkandidaten FYB207 gegen SARS-CoV-2 veröffentlicht. Diese weisen darauf hin, dass FYB207 gegen neuere infektiösere Mutationen von SARS-CoV-2 wie die britische Variante B.1.1.7 noch wirksamer ist als gegen frühere weniger infektiöse Varianten. Eine im Dezember 2020 veröffentlichte Studie zeigte bereits, dass die Wirksamkeit von FYB207 durch Spike-Protein-Mutationen nicht beeinträchtigt wird. Spike-Protein-Mutationen bedrohen die Wirksamkeit sowohl von Impfstoffen als auch von der überwiegenden Mehrheit der Antikörper gegen SARS-CoV-2. Die Wirksamkeit von FYB207 wird durch Spike-Protein-Mutationen nicht beeinflusst, da die ACE2-Komponente von FYB207 die Protein-Spike bindet, bevor sie die nativen ACE2-Rezeptoren des Patienten erreichen kann, die der Eintrittspunkt für das Virus sind. Wenn das Spike-Protein mutiert, um der ACE2-Neutralisation durch abnehmende Affinität zu entgehen, wird es weniger pathogen. Die Kombination aus dem Fehlen einer Impfpflicht und den 2-10% der Bevölkerung, die immungeschwächt sind, deutet darauf hin, dass neue SARS-CoV-2-Infektionen auf unbestimmte Zeit auf einem signifikanten Niveau fortbestehen werden. Wir gehen weiterhin von einer jährlichen Gesamtzahl von 275.000 SARS-CoV-2-bezogenen Krankenhausaufenthalten in Europa und den USA ab 2022 aus. Das starke Leistungsprofil von FYB207 deutet darauf hin, dass eine robuste Preisgestaltung (durchschnittlich EUR20.000 pro Patient) und ein Marktanteil von 10% erreichbar sind. Wir gehen davon aus, dass im vierten Quartal dieses Jahres eine Phase-I/II-Studie mit FYB207 beginnen wird. Unter der Voraussetzung, dass das Ergebnis dieser Studie positiv ist, erwarten wir, dass Formycon eine Notfallgenehmigung für FYB207 beantragt. Bei einer erfolgreichen Phase-I/II-Studie sowie einer Notfallgenehmigung könnte das Medikament Ende 2022 auf den Markt kommen. Wir behalten unser Kursziel von EUR78,00 bei, stufen jedoch die Empfehlung von Kaufen auf Hinzufügen herab, um den Aktienkursanstieg seit unserer letzten Studie vom 7. Januar zu berücksichtigen.

