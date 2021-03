Während NIKOLA zumindest sich festlegt ab 2022 die E-Version und 2024 die Brennstoffzellenvariante ausliefern zu wollen, bleibt Tesla wie immer geheimnisvoll und nennt keine Termine für seinen Semi Truck. Und Daimler Truck nennt feste Termine – und die sollte man auch einhalten. Zumindest die Erprobung scheint bei Daimlers E-Truck mehr als ausreichend:

2022 wird der eActros in verschiedenen Varianten im Verkauf sein – ab 2025 Brennstoffzellen LKW

Bereits bis zum Jahr 2022 soll das Fahrzeugportfolio von Daimler Trucks & Buses in den Hauptabsatzregionen Europa, USA und Japan Serienfahrzeuge mit batterieelektrischem Antrieb umfassen. Und die Serienproduktion des eActros im Werk in Wörth soll bereits dieses Jahr starten. In der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts will Daimler Trucks & Buses sein Fahrzeugangebot zusätzlich um Serienfahrzeuge mit wasserstoffbasiertem Brennstoffzellenantrieb ergänzen. Und bis 2039 hat Daimler Trucks & Buses die Ambition, bis zum Jahr 2039 in Europa, Japan und Nordamerika nur noch Neufahrzeuge anzubieten, die im Fahrbetrieb („tank-to-wheel“) CO2-neutral sind.

