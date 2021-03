WARBURG RESEARCH belässt HHLA HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AG auf 'Hold'

Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Christian Cohrs

Analysiertes Unternehmen: HHLA HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 18,00

Kursziel alt: 16,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für HHLA von 16,50 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz einer vielversprechenden Entwicklung im vierten Quartal habe der Hafenbetreiber mit der Prognose für das aktuelle Geschäftsjahr enttäuscht, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Kurszielanhebung reflektiere in erster Linie eine nach vorne gerollte Bewertung und ein geringerer Minderheitenanteil./ajx/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2021 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.