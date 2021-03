JEFFERIES belässt Hapag-Lloyd auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hapag-Lloyd auf "Underperform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Blockierung des Suez-Kanals sei eine der größten Störungen des weltweiten Handelsverkehrs seit der Insolvenz der Hanjin-Gruppe 2016, schrieb Analyst David Kerstens in einer am Montag vorliegenden Studie. Damals seien die Frachtraten um 60 Prozent gestiegen. Die Container-Reedereien dürften in puncto Profitabilität profitieren./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2021 / 19:41 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2021 / 19:41 / ET





Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Hapag-Lloyd! Werbung Long Long Basispreis 107,78€ Hebel 5,36 Ask 2,57 Zum Produkt Short Short Basispreis 154,40€ Hebel 5,31 Ask 2,32 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.