Nicht genügend Chips: NIO schliesst Ende März die Fabrik

Der Engpass am Halbleitermarkt zieht immer grössere Bahnen. Egal ob Deutschland, Japan oder Amerika - von überall her melden die Autohersteller, dass immer weitere Fabriken temporär stillgelegt werden, da man systemkritische elektronische …

Der Engpass am Halbleitermarkt zieht immer grössere Bahnen. Egal ob Deutschland, Japan oder Amerika - von überall her melden die Autohersteller, dass immer weitere Fabriken temporär stillgelegt werden, da man systemkritische elektronische Komponenten nicht in ausreichenden Mengen erhält. So meldete unter anderem Ford (US3453708600) zum Ende der Woche hin, dass man die Produktion des beliebten F-150 Pick-up Truck in einer Fabrik in Michigan einstellen muss. General Motors (US37045V1008) und Honda (JP3854600008) hatten bereits wenige Tage zuvor gewarnt, dass sie die Produktion an einigen Standorten in Nordamerika weiter ruhen lassen werden, da nicht genügend Halbleiter in der Vorproduktion zur Verfügung stehen. Doch nicht nur die grossen Autokonzerne sind betroffen. ...