Granada Gold Mine und Canada Silver Cobalt veröffentlichen gemeinsame Pressemitteilung über Re-2Ox und Ausbeute für die kritischen strategischen Metalle für die USA

30. März 2021, Rouyn Noranda, Quebec. Granada Gold Mine Inc. (TSXV: GGM) (das „Unternehmen“ oder „Granada“) und Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTC: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das „Unternehmen“ oder „Canada Silver Cobalt“) geben gemeinsam bekannt, dass eine erste Analyse das Potenzial des Re-2Ox-Verfahrens ( https://www.re-2ox.com/ ) zur Extraktion von Seltenerd- und Alkalimetallen zeigt, die vor Kurzem auf dem Konzessionsgebiet von Granada Gold Mine gefunden wurden. Das Re-2Ox-Verfahren wurde zuvor bei SGS Canada zur Herstellung einer Kobaltsulfatverbindung für die Endanwendung in Lithium-Ionen-Batterien verwendet. Das Ausgangsmaterial stammt von einem hochgradigen Silber-, Kobalt- und Arsen-Schwerkraftkonzentrat aus dem Konzessionsgebiet Castle von Canada Silver Cobalt (siehe CCW Pressemitteilung vom 15. August 2018).

Eckpunkte der Verarbeitung

- Die Verarbeitung der mineralisierten Bohrkerne umfasst einen der herkömmlichen Schritte zur Mineralaufbereitung: Schwerkraftkonzentration, Magnetkonzentration oder Flotation.

- Laugungstests im Labormaßstab an Granadas Seltenerd- und Alkalimetallkonzentrat.

- Laugungstests in der Pilotanlage an Granadas Seltenerd- und Alkalimetallkonzentrat.

Das US-Innenministerium veröffentlichte eine endgültige Liste der 35 Metalle, die für die nationale Sicherheit und Wirtschaft der USA als kritisch angesehen werden. Zur Ansicht der originalen Liste der US-Regierung folgen Sie diesem Link: https://www.usgs.gov/news/interior-releases-2018-s-final-list-35-miner .... Folgend eine Liste der 14 Metalle, von denen jetzt bekannt ist, dass sie in verschiedenen Konzentrationen in der 588 m tiefen Bohrung GR-20-20 auf der neuen Entdeckung, Big Claim, von Granada Gold Mine vorkommen: Arsen, Baryt, Cäsium, Kobalt, Gallium, Hafnium, Magnesium, Mangan, Rubidium, Scandium, Strontium, Wolfram, Vanadium und Zirkon.

Beide Unternehmen werden an dieser Initiative weiter zusammenarbeiten und sich vor Beginn der Tests im Labormaßstab mit den Grundlagen der Marktnachfrage für Seltenerd- und Alkalimetallverbindungen befassen.

CEO Frank J. Basa, P.Eng., kommentierte: „Wir scheinen 40 Prozent der Metalle zu haben, die für die nationale Sicherheit der USA als kritisch angesehen werden - alles, was jetzt in der westlichen Welt als Mangelware gilt. Diese jüngsten Entwicklungen sind äußerst aufregend, da das Timing mit dem Bewusstsein zusammenfällt, dass viele Länder schnell aufholen müssen. Angesichts der gut dokumentierten Herausforderungen bei der Beschaffung dieser Metalle im Jahr 2020 stößt dies in großem Maße auf offene Ohren.“

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden von Claude Duplessis, P.Eng., einem Mitarbeiter von GoldMinds Geoservices Inc. und Mitglied des Québec Order of Engineers, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft.

Über Granada Gold Mine Inc.

Granada Gold Mine Inc. setzt die Erschließung des Goldkonzessionsgebiets Granada in der Nähe von Rouyn-Noranda (Quebec) fort. Bis dato wurden im Konzessionsgebiet etwa 120.000 Meter an Bohrungen abgeschlossen, deren Hauptaugenmerk vor allem auf die erweiterte Zone LONG Bars gerichtet war, die sich über zwei Kilometer in Ost-West-Richtung über eine potenzielle 5,5 Kilometer lange mineralisierte Struktur erstreckt. Der äußerst produktive Cadillac Break, der im vergangenen Jahrhundert über 75 Millionen Unzen Gold produzierte, durchschneidet den nördlichen Teil des Konzessionsgebiets Granada. Dies weist jedoch nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung hin, die sich im Konzessionsgebiet des Unternehmens befindet.

Die Scherzone Granada und die Scherzone South enthalten, basierend auf detaillierten historischen Kartierungen sowie auf aktuellen und historischen Bohrungen, bis zu 22 mineralisierte Strukturen, die über fünfeinhalb Kilometer in Ost-West-Richtung verlaufen. Drei dieser Strukturen wurden früher über vier Schächte und drei Tagebaubetriebe abgebaut. Die historischen Untertagegehalte beliefen sich auf acht bis zehn Gramm Gold pro Tonne von zwei Schächten bis in eine Tiefe von 236 bzw. 498 Metern mit Tagebaugehalten von 3,5 bis 5 Gramm Gold pro Tonne.

Neue Mineralressourcenschätzung

Die aktualisierte Ressource auf dem Goldprojekt Granada des Unternehmens in Rouyn-Noranda (Quebec) wurde von SGS Canada geschätzt und in einer Pressemitteilung am 29. Januar 2021 beschrieben. Der Abschlussbericht wurde am 15. März 2021 eingereicht und erhielt am 15. Dezember 2020 Gültigkeit. Der NI 43-101-konforme Fachbericht mit dem Originaltitel „Granada Gold Project Mineral Resource Estimate Update, Rouyn-Noranda, Quebec, Canada“ wurde von Yann Camus, P.Eng. und Maxime Dupéré, B.Sc, Géo. erstellt. Beide sind Mitarbeiter von SGS Canada Inc.

Aktualisierte Mineralressourcenschätzung im Basisfall mit Einzelheiten zwischen dem Tagebaubereich und dem Untertagebaubereich

Art Kategorie Tonnen Au (g/t) Unzen Gold innerhalb der Grube nachgewiesene R.1 3.756.000 1,89 228.000 angedeutete R. 1.357.000 2,55 111.000 nachgewiesene + angedeutete R. 5.113.000 2,06 339.000 vermutete R. 34.000 11,29 12.000 unter Tag nachgewiesene R. 37.000 4,22 5.000 angedeutete R. 807.000 4,02 104.000 nachgewiesene + angedeutete R. 844.000 4,03 109.000 vermutete R. 1.244.000 6,33 253.000

Die Cutoff -Gehalte basieren auf einem Goldpreis von 1.600 US$ pro Unze, einem Wechselkurs von 0,76 USD für 1 CAD und einer Goldgewinnung von 93 %. Die auf die Tagebaugrube beschränkten Mineralressourcen werden mit einem Cutoff -Gehalt von 0,9 g/t Au innerhalb eines konzeptionellen Grubenmodells gemeldet. Unterirdische Mineralressourcen werden mit einem Cutoff -Gehalt von 3,0 g/t Au innerhalb eines abbaubaren Volumens angegeben.

Das Unternehmen verfügt über alle Abbaugenehmigungen, die für den Beginn der ersten Abbauphase, den sogenannten Rolling Start, der es dem Unternehmen ermöglicht, bis zu 550 Tonnen pro Tag abzubauen, erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.granadagoldmine.com.

„Frank J. Basa“

Frank J. Basa P. Eng.

President & Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Frank J. Basa, P. Eng., President und CEO, Tel. 1-819-797-4144 oder

Wayne Cheveldayoff, Corporate Communications, Tel. 416-710-2410 oder waynecheveldayoff@gmail.com

2875 Ave Granada

Rouyn Noranda, Québec J9Y 1Y1

Tel : 819-797-4144 / Fax: 819-792-2306

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen und beinhaltet, beschränkt sich jedoch nicht auf, Aussagen zur zeitlichen Planung und zum Inhalt der zukünftigen Arbeitsprogramme, zu den geologischen Interpretationen, zum Erwerb von Grundrechten, zu den potenziellen Methoden der Rohstoffgewinnung, etc. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und sind somit typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden.

