PharmaSGP: Umsatzwachstum in 2020 trotz rückläufiger Märkte



31.03.2021 / 07:30

PharmaSGP: Umsatzwachstum in 2020 trotz rückläufiger Märkte Konzernumsatz mit leichtem Zuwachs auf 63,2 Mio. EUR in einem deutlich von Covid-19 belasteten Gesamtmarkt

Wachstumstreiber: Strategisch wichtige Kategorie "Health Brands" erzielt ein Umsatzwachstum von 11,8 %; Auslandsmärkte mit 18,6 % ebenso wachstumsstark

Bereinigtes EBIT Covid-19-bedingt mit 16,5 Mio. EUR unter Vorjahr, bereinigte EBIT-Marge beträgt 26,1 %

Für die zukünftige Wachstumsstrategie ist neben dem organischen Wachstum der Fokus insbesondere auf Erwerb und Integration etablierter Marken gerichtet

Prognose 2021: Umsatz zwischen 56 Mio. EUR und 60 Mio. EUR und Anstieg der bereinigten EBIT-Marge auf 27 % bis 30 % ohne Effekte aus möglichen Übernahmen Gräfelfing, 31. März 2021 - Die PharmaSGP Holding SE hat sich 2020 auf Basis vorläufiger Zahlen mit einem leichten Umsatzwachstum in einem durch die Covid-19-Pandemie bedingten rückläufigen Gesamtmarkt behauptet. Das um Einmalkosten und Sondereffekte bereinigte EBIT reduzierte sich Covid-19-bedingt und resultiert in einer bereinigten EBIT-Marge von 26,1 %. Wenngleich die Umsatz- und Ergebnisentwicklung 2020 bedingt durch die Covid-19-Pandemie anders verlief als ursprünglich erwartet, sieht CEO Natalie Weigand die PharmaSGP in ihrer Strategie bestätigt: "Wir haben mit der PharmaSGP eine Plattform in Europa geschaffen, mit der wir Marken erfolgreich integrieren und ausbauen können. Rund 12 % Umsatzwachstum in der Kategorie ,Health Brands' sowie rund 19 % Auslandszuwachs in diesen herausfordernden Zeiten belegen dies eindrucksvoll. Die Wachstumspotenziale, die sich aus unserer Plattformstrategie ergeben, wollen wir noch konsequenter nutzen und so in Europa führendes OTC-Unternehmen mit dem breitesten Portfolio an führenden OTC-Marken in ihren Kategorien werden. Neben dem Ausbau des bestehenden Portfolios fokussieren wir uns insbesondere auf den Erwerb und die Integration etablierter Marken." Seite 2 ► Seite 1 von 5



