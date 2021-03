American Manganese produziert Ausgangsmaterial für Kathoden direkt aus recyceltem NCA-Kathodenabfall von Lithium-Ionen-Batterien

American Manganese Inc. („AMY“ oder das „Unternehmen“), mit seinem fortschrittlichen und patentierten Verfahren zum Recycling von Kathoden aus Lithium-Ionen-Batterien (RecycLiCo), und Kemetco Research Inc. („Kemetco“), ein führendes metallurgisches Labor und R&D-Partner von American Manganese, freuen sich, die Produktion von Ausgangsmaterial für Kathoden direkt aus recyceltem Nickel-, Kobalt-, Aluminiumoxid (NCA)- Kathodenabfall bekanntzugeben. Die chemische Verbindung der NCA-Kathode wird von einigen der größten Batterieherstellern produziert, und wird allgemein in modernen Batterien für elektrische Fahrzeuge verwendet.

Das Ausgangsmaterial für Kathoden, das in der Pilotanlage des Unternehmens und dem spezialisierten Kathodenreaktor produziert wird, wurde mit Hilfe von Rasterelektronenmikroskopie analysiert, um die von einem führenden Batteriehersteller geforderte sphärische Morphologie zu verifizieren. American Manganese wird eine Reihe von Proben des Ausgangsmaterials produzieren und in Zusammenarbeit mit dem führenden Batteriehersteller bewerten.

Scan von Ausgangsmaterial für Kathoden aus recyceltem NCA-Kathodenabfall aus Rasterelektronenmikroskopie

„American Manganese entwickelt sein RecycLiCo-Verfahren weiter, mit dem Ziel, das hochwertigste Endprodukt an Ausgangsmaterial für Kathoden, mit den geringstmöglichen Verfahrensschritten zu produzieren“, kommentierte Larry Reaugh, Präsident und CEO von American Manganese. „Wir glauben, dass unsere Geschäftsstrategie und unsere patentierte Technologie den besten wirtschaftlichen Vorteil und die nachhaltigste Art des Recyclings kritischer Batteriematerialien aus Kathodenabfall bieten“.

Die kanadische Regierung hat vor kurzen eine Liste von 31 kritischen Materialien zum nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg Kanadas erstellt, die Batteriematerialien wie Lithium, Kobalt, Mangan, Nickel und Aluminium enthält. Batterietechnologie ist unentbehrlich für die Weltwirtschaft, und Kanada ist im Begriff, zum Weltführer in Bezug auf Bergbau, Produktion von Batterien und elektrischen Fahrzeugen und Batterie-Recycling zu werden. American Manganese glaubt, mit seinen Recycling-Patenten und Kenntnissen in der Produktion von Ausgangsmaterialien für Kathoden einen wertvollen Beitrag zu Kanadas florierender Batterie-Lieferkette leisten zu können. Das National Research Council of Canada Industrial Research Assistance Program (NRC IRAP) hat American Manganese Unterstützung und finanzielle Mittel für sein technisches Machbarkeitsprojekt zur Verfügung gestellt, offiziell bekannt unter dem Titel Synthesis of Cathode Material Precursors from Recycled Battery Scrap (Synthese von Ausgangsmaterial für Kathoden aus recyceltem Batterieabfall).