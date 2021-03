Gutes Ergebnis in einem außergewöhnlichen Jahr (FOTO) Frankfurt am Main (ots) -



- Bereinigtes Konzernergebnis (EBT) 160,0 Mio. Euro

- Sondereffekte wirken Auswirkungen der COVID-19-Pandemie entgegen - Mainova bewährt sich als zuverlässiger Partner

- RWE-E.ON-Deal gefährdet fairen Wettbewerb



"Mainova hat 2020 trotz der Belastungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie ein gutes Ergebnis erzielt. Dieses ist vor allem auf Sondereffekte zurückzuführen, die unser Ergebnis in der Vergangenheit belastet haben, und die sich jetzt positiv auswirken", sagte Dr. Constantin H. Alsheimer, Vorstandsvorsitzender der Mainova AG, anlässlich der heutigen Bilanz-Pressekonferenz in Frankfurt am Main. Dazu zählen vor allem die Marktrückkehr des Gaskraftwerks Irsching sowie der Anteilsverkauf an der Gas-Union GmbH.