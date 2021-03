---------------------------------------------------------------------------

Die ordentliche Generalversammlung der COLTENE Holding AG stimmte sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats mit grossem Mehr zu. Die Aktionäre genehmigten den Lagebericht, die Jahres- und Konzernrechnung 2020 sowie den Vortrag des Gewinns auf die neue Rechnung 2021. Zudem stimmten sie der Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven mit Auslandbezug von CHF 3.00 pro Aktie zu. Die Versammlung wählte die Verwaltungsräte Nick Huber (Präsident), Erwin Locher, Jürgen Rauch, Matthew Robin, Astrid Waser, Roland Weiger und Allison Zwingenberger für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr. Ernst & Young AG, St. Gallen, wurde als Revisionsstelle bestätigt. Schliesslich hiessen die Aktionäre die vorgeschlagenen Statutenänderungen und in einer Konsultativabstimmung den Vergütungsbericht 2020 gut und genehmigten die Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wie beantragt.



Der Verwaltungsrat bedauerte es, dass aufgrund der aktuellen Corona-Situation die ordentliche Generalversammlung 2021 wie im Vorjahr auch ohne Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären stattfinden musste. Die Aktionäre konnten ihre Stimmrechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben.



Die Ausschüttung von CHF 3.00 je Aktie entspricht einer Rendite von 3,5% basierend auf einem Aktienkurs von CHF 86,00 (per 31. Dezember 2020) und wird am 8. April 2021 (Payment Date) ausbezahlt. Sie erfolgt steuerfrei an natürliche Personen mit Steuerdomizil in der Schweiz.



Erfreulicher Start ins laufende Geschäftsjahr

Die COLTENE Gruppe weist im ersten Quartal eine erfreuliche Umsatzentwicklung aus, die selbst das gute erste Quartal des Vorjahres übertraf. Die Verkäufe entwickelten sich nicht nur im strategisch im Fokus stehenden Bereich Infektionskontrolle gut. Auch in den Bereichen Zahnerhaltung und Behandlungseffizienz ist eine Erholung der Umsätze zu spüren. Es ist noch nicht klar erkennbar, ob dies auf Nachholeffekte zurückzuführen ist oder einen nachhaltigen Trend darstellt. Zusammen mit dem nach wie vor restriktiven Ausgabeverhalten hat sich dies positiv auf das Betriebsergebnis und den Reingewinn der ersten drei Monate des laufenden Geschäftsjahres ausgewirkt. Die Corona-bedingt andauernden weltweiten Unsicherheiten lassen eine verlässliche Einschätzung des weiteren Geschäftsverlaufes nach wie vor nicht zu.



*****



Finanzkalender



Veröffentlichung Halbjahresbericht 2021 und 6. August 2021 Telefonkonferenz zum Halbjahresabschluss 2021



Veröffentlichung Jahresbericht 2021 4. März 2022 Medien- und Analystenkonferenz zum Geschäftsjahr 2021 Generalversammlung 2022 21. April 2022 Veröffentlichung Halbjahresbericht 2022 und 5. August 2022 Telefonkonferenz zum Halbjahresabschluss 2022



