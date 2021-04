INFO: Die Diok RealEstate AG mit Sitz in Köln hat sich auf qualitativ hochwertige Büroimmobilien in guten bis sehr guten Mikrolagen an deutschen Sekundärstandorten und ausgewählten mittelgroßen Städten spezialisiert.

Diok RealEstate-Anleihe 2018/23

ANLEIHE CHECK: Die im Oktober 2018 emittierte unbesicherte und nicht nachrangige Unternehmensanleihe der Diok RealEstate AG mit einer Laufzeit bis 30.09.2023 ist mit einem Zinskupon in Höhe 6,00% p.a. (Zinstermin jährlich am 01.10.) ausgestattet. Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro pro Schuldverschreibung. Im Rahmen der Emission können nach Investitionsbedarf der Emittentin in mehreren Tranchen bis zu 250 Mio. Euro bei institutionellen Investoren im Rahmen von Private Placements platziert werden. Bisher wurde durch die Emission von zwei Tranchen ein Gesamtvolumen von 45 Mio. Euro platziert.

Anleihebedingungen: In den Anleihebedingungen sind vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin ab 01.10.2021 zu 102% und ab 01.10.2022 zu 100% des Nennwerts vorgesehen. Liegt der Net LTV bei Kündigung über 75%, erhöht sich die Rückführung um 2,00%. Die Anleihe ist mit einer Ausschüttungsbeschränkung und einer Negativverpflichtung ausgestattet. Die Emittentin verpflichtet sich zu einem halbjährlichen Reporting und der Einhaltung von definierten Financial Covenants. Bei Verstößen erhöht sich der Kupon um 0,25%.

Nachhaltigkeit: Der Nachhaltigkeitsbeitrag der Diok Real Estate AG wird als neutral eingeschätzt. Das Unternehmen verstößt nicht gegen die von der KFM Deutsche Mittelstand AG definierten Ausschlusskriterien. Die Diok Real Estate AG erzielt keine Umsätze mit Dienstleistungen mit positiver Nachhaltigkeitswirkung.

Dynamisches Wachstum

Auf Grund einer aktiven Transaktionspolitik konnte der Portfoliowert im Jahr 2019 mit rund 205,6 Millionen Euro (Vorjahr: 64,0 Mio. Euro) mehr als verdreifacht werden. Das Konzernergebnis nach IAS/IFRS vor Zinsen und Steuern (EBIT) für das Gesamtjahr 2019 beträgt 40,7 Mio. Euro nach 3,4 Mio. Euro im Vorjahr, was im Wesentlichen auf das Bewertungsergebnis des Immobilienbestandes zurückzuführen ist, der für das Geschäftsjahr 2019 mit 38,2 Mio. Euro angegeben wird (Vorjahr: 3,2 Mio. Euro). Das Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung vor Personal- und sonstigen Aufwendungen hat sich mit 5,4 Mio. Euro gegenüber der Vorperiode mit 1,3 Mio. Euro mehr als vervierfacht. Diese Ergebnissteigerung ist im Wesentlichen auf den starken Anstieg des Immobilienbestandes zurückzuführen, so die KFM-Analysten. Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 beläuft sich nach Zinszahlungen (netto) in Höhe von -6,4 Mio. Euro auf -3,8 Mio. Euro (Vj: -2,0 Mio. Euro), wobei hier unter anderem einmalige Finanzierungsnebenkosten in Höhe von ca. 2,3 Mio. Euro reflektiert sind.