DEUTSCHE BANK belässt Siemens Energy auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Siemens Energy vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die anstehenden Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal sollten stark ausfallen, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Prognose. Eine Neubewertung der Aktie sei wahrscheinlich./mf/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2021 / 06:16 / GMT