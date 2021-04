So hatte man sich das in der Marburger Konzernzentrale sicherlich erträumt. Der Kurs geht endlich wieder durch die Decke und schaltet somit in den Angriffsmodus. Grund dafür ist, dass die hohe Qualität der Corona-Antigen-Schnelltests nun auch von den Heidelberger Spezialisten für Diagnoseprodukte, Biomex, bestätigt wurde. Der Hype ist also endgültig zurück!

Tolle Aussichten somit für alle, die es mit der Aktie von NanoRepro halten und weiterhin daran glauben, dass es hier große Gewinne zu feiern gibt. Nun sieht es auch wieder stark danach aus, dass hier eine Menge zu holen ist! Allein heute kann man den Aufwärtstrend um 2,25 Prozent in die Höhe treiben. Somit entsteht ein starkes Plus von 0,32 Euro und die Aktie steht bei 14,52 Euro!

