Download-Tipp: Zum möglichen Lockdown möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger Aktien präsentieren, mit denen Sie Ihr Depot in der Pandemie auf die Überholspur führen. Einfach hier klicken.

Die Aktie von Tesla kann sich heute endlich wieder bei den Aktionären beliebt machen. Denn seit langem kann man mal wieder einen tollen Kurszuwachs verzeichnen, der alle in seinen Bann ziehen wird. Tesla geht ab wie eine Rakete und hat heute ein sattes Plus von mehreren Prozenten zu bieten! Das gabs lange nicht mehr und sollte als Startschuss für einen neuen Hype gelten!

Wohin kann der Weg von Tesla noch führen? Die Kursaussichten sind fantastisch und die Zukunft wird noch größer als einige erwarten, so viel steht fest. Die Aktie von Tesla ist noch lange nicht am Ende und hält noch die ein oder andere Überraschung für die Anleger bereit. Was für ein Comeback, nachdem die Aktie von vielen Anlegern schon totgesagt wurde!

Tesla ist als Big Player des Aktienmarkts also wieder in Erscheinung getreten und hat den ganzen Markt euphorisiert. Man sollte nun hoffen, dass Tesla diesen Trend mitnehmen kann und einen regelrechten Hype daraus machen kann! Heute geht es auf jeden Fall schonmal um 2,69 Prozent nach oben, weshalb die Aktie ein Plus von 15,30 Euro auf 585,10 Euro verzeichnet!

Fazit: Mit diesen Aktien bringen Sie Ihr Depot auch in einem möglichen Lockdown auf die Überholspur. Einfach hier klicken und die Sonderstudie anfordern!