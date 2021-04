Feeld, die „App für den Dreier", ernennt Ana Kirova zur neuen CEO

LONDON, 6. April 2021 /PRNewswire/ -- Immer mehr Menschen weltweit stellen die Monogamie in Frage. Feeld, die weltweit größte Dating-App für Singles und Paare, die eine offene Beziehung suchen, gab heute die Ernennung einer neuen weiblichen CEO bekannt: Ana Kirova. Kirova, die derzeit als Chief Product Officer für das Unternehmen tätig ist und die App inspiriert hat, übernimmt das Ruder an einem entscheidenden Punkt in der Entwicklung von Feeld. Die App festigt aktuell ihren Ruf in der neuen Kultur der ethischen sexuellen Offenheit und will nicht mehr nur als die „App für Dreier" bekannt sein.

Seit Januar 2019 sind die aktiven Nutzer von Feld um 160% angestiegen und die App hat damit ihre Position als die größte Dating-App ihrer Art konsolidiert. Unter Berufung auf Studien, die zeigen, dass 35 Prozent der Befragten der Generation Z monogame Beziehungen in Frage stellen, wird Kirova ihren Fokus darauf legen, in einer Zeit, in der sexuelle Grenzen schwinden, auf Feelds Grundlagen von Vertrauen, Sicherheit und Offenheit aufzubauen.

„Offene Beziehungen sind die neue Normalität", sagte Kirova. „Wir sind ein wichtiges Hilfsmittel einer neuen, progressiven Sexualkultur, die zur Normalisierung der sexuellen Freiheit und Selbstverwirklichung beiträgt."

Kirova löst Dimo Trifonov ab, der 2014 die von Kirova und ihrer Beziehung inspirierte App gründete. Trifonov äußerte sich zur Ernennung: „Ana verkörpert das, wofür Feeld steht: Offenheit, Entdeckungsfreude und Selbstbestimmung. Ihr einfühlsamer, motivierender Führungsstil kann dem Erfolg des Unternehmens nur förderlich sein."

Kirova schließt sich einer illustren Gruppe von Frauen an, die als weibliche Führungskräfte in der traditionell männerdominierten Dating-Branche Wellen schlagen, darunter Whitney Wolfe Herd von Bumble, die Kang-Schwestern von Coffee Meets Bagel und Charly Lester von Lumen. Feeld bewegt sich jedoch in anderen Sphären, denn die App setzt sich für Vielfalt und Inklusion ein und verschiebt gleichzeitig die Grenzen der progressiven Sexualität. Feeld fügte über 20 sexuelle und geschlechtliche Identitäten hinzu, die die Nutzer auswählen können, und schuf die Funktion „Paarprofile", die es Paaren ermöglicht, ihre Dating-Erfahrung gemeinsam zu verfolgen.

Kirova leitet nun ein Führungsteam, das zu 50 Prozent weiblich ist. Dabei arbeitet das Unternehmen remote über zehn Städte auf der ganzen Welt verteilt. Kirova sagt: „Ich stelle mir eine Zukunft vor, in der wir bei Feeld neue Maßstäbe gesetzt und das Leben der Menschen zum Besseren verändert haben. Wir wollen sexuellen Wünsche normalisieren, die Menschen ein bisschen neugieriger machen und hoffen, die Welt der Zukunft dadurch ein bisschen freundlicher zu machen. Ich kann es kaum erwarten, das Team von Feeld bei dieser Entwicklung zu leiten."

Informationen zu Feeld:

Feeld ist die weltweit größte „sex-positive" Dating-App für Singles und Paare. Feeld ist offen für alle Geschlechter und sexuellen Identitäten und ermöglicht es Mitgliedern, sich - allein oder mit einem Partner - mit einem Liebhaber oder einem Freund, der neugierig ist, zu verabreden. Feeld wurde 2014 in London gegründet und ist ein vollständig remote arbeitendes, designorientiertes Unternehmen. Es hat sich zum Ziel gesetzt, einen inklusiven Raum zu schaffen, in dem jeder ehrlich zu sich selbst sein kann und gleichzeitig verantwortungsvoll gegenüber anderen ist.

