New York / Vancouver 06.04.2021 - Der Autobauer Tesla hat in der vergangenen Woche seine jüngsten Lieferzahlen vorgelegt. Nano One Materials hat erfolgreich eine Kapitalerhöhung abgeschlossen. Formidable Asset Management öffnet Position bei Nano One.



Teslas Quartalszahlen zu den Auslieferungen werden immer wieder mit Spannung erwartet. In diesem Jahr markierte die Aktie des Unternehmens im ersten Quartal eine ungewöhnliche Entwicklung und verlor rund neun Prozent. Die Investoren waren dementsprechend darauf gespannt, wie das Quartal für Tesla verlief.





Das Unternehmen konnte fast 185.000 Fahrzeuge ausliefern und widerstand damit der belastenden Knappheit von Chips, die mittlerweile die gesamte Autobranche betrifft. In den USA hat die Branche bereits die Regierung um Unterstützung gebeten.Tesla konnte im ersten Quartal mehr als doppelt so viel Autos ausliefern wie vor einem Jahr. Dabei wurden 182.780 Einheiten des Model 3 und Model Y ausgeliefert. 2.020 Model S und Model Y wurden ebenfalls ausgeliefert. Die Produktion lag bei gut 180.000 Einheiten, von den hochpreisigen Modellen S und X wurde nichts mehr produziert, da das Unternehmen die Produktion in Fremont an die Facelifts anpasst, die vor einigen Wochen vorgestellt wurden. Hier sei man in der frühen Phase der Produktionsausweitung, so Tesla.Ein Analyst von Wedbush sagte zu den Zahlen, dass diese weit über den Erwartungen lagen. Ein Absatz von mehr als 850.000 Einheiten in diesem Jahr sei somit machbar.Nano One meldet erfolgreiche KapitalerhöhungDie Profiteer-Empfehlung Nano One hat am 1. April den erfolgreichen Abschluss einer Kapitalerhöhung gemeldet. Mit der Ausgabe von mehr als 5,4 Mio. Aktien im Rahmen eines Bought-Deals wurden Bruttoeinnahmen von rund 28,9 Mio. CAD generiert.Nano One will damit seine Forschungs- und Entwicklungsarbeit fortsetzen, sowie den Ausbau der Pilotanlage finanzieren. Weiterhin sollen die Geschäftsentwicklung und strategische Initiativen vorangetrieben werden. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3cRUZGwBei Formidable Asset Management wurde kürzlich eine Position in Nano One Materials aufgebaut. Die Vermögensverwaltung hat dazu ein Paper veröffentlicht, in dem die Ratio für den Schritt dargelegt wurde. Drei wesentlichen Faktoren haben demnach für das Investment gesprochen: ein skalierbares, kapital-sparendes Geschäft, etablierte Partner und eine innovative Technologie.Formidable betont, dass man sich statt auf überbewertete Autohersteller auf Unternehmen konzentrieren wolle, die an anderer Stelle der Wertschöpfungskette stehen. Dabei sind sich die Investoren im Klaren, dass es einen enormen Bedarf an E-Autos geben werde. Nano One sei hervorragend positioniert und verfüge über eine Technologie, die es Investoren erlaube, vom Umbruch des Automarktes zu profitieren.Laut Formidable dürfte der Aktienkurs einige Katalysatoren für einen Kurssprung haben. Dabei wird unter anderem eine Art „Green New Deal“ erwähnt. Die US-Regierung stellte in der vergangenen Woche ein umfassendes Investitionsprogramm vor, das auch die massive Förderung der E-Mobilität zum Ziel hat. Für Ladestationen sollen 1,4 Mrd. USD bereitgestellt werden. Es sind zudem 100 Mrd. USD für den ÖPNV vorgesehen. Unter anderem sollen mehr Elektrobusse auf die Straßen gebracht werden.Weiterhin dürfte mit einer Ausweitung der Listings der Aktien die Investorenbasis wachsen. Ein Zweitlisting an der NASDAQ oder der NYSE würde vielen neuen Investoren den Zugang zu Nano One Materials erlauben. Bis dahin sorgt die bisher relativ geringe Bekanntheit für eine Chance für frühe Investoren.Nano One Materials Corp. (WKN: A14QDY) bietet in einer Phase des Wandels eine Technologie, die diesen Wandel beschleunigen dürfte. Das Unternehmen bewegt sich einem Markt, der in fünf Jahren ein Volumen von 23 Mrd. USD erreichen könnte. Gleichzeitig liegt die Bewertung von Nano One Materials aber nur bei rund 480 Mio. CAD. Am 6. Mai 2020 meldete das Unternehmen zudem, dass man eine nicht rückzahlbare Förderung in Höhe von 3 Mio. 