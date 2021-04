Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Bank of America Zwischenziel erreicht In der letzten technischen Besprechung vom 5. März 2021: „Bank of America: Papier rennt davon“ wurde bei dem Wertpapier der Bank of America auf einen Ausbruch über die Verlaufshochs aus Ende 2019 hingewiesen, Ziel stellte damals das 138,2 % …