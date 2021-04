Anlegerverlag Nordex: Jetzt noch einsteigen? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 07.04.2021, 08:52 | 101 | 0 | 0 07.04.2021, 08:52 | Foto: www.anlegerverlag.de Was heute bei Nordex los ist, haben wir schon lange nicht mehr erlebt. Bei einem Anstieg der Aktie um rund drei Prozent dürfte das niemanden verwundern. Nach diesem Anstieg kostet der Titel nun 27,00 EUR. Geht es bei Nordex jetzt so richtig los? Anleger-Tipp zu Ostern: Mit diesen Aktien bringen Sie Ihr Depot auch in einem möglichen Lockdown auf die Überholspur. Einfach hier klicken und Sonderstudie gratis anfordern! Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund acht Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den Büchern. Dieser obere Wendepunkt liegt bei 29,20 EUR. Bei Nordex ist also Endspiel-Atmosphäre angesagt. Anleger, die von dem Geschäftsmodell nicht überzeugt sind, bekommen die Chance, ihre Baisse-Positionen aufzustocken. Da es heute noch einmal eine günstige Kaufgelegenheit für Puts gibt. Anleger, welche die Aktie bereits im Depot haben, sehen sich durch den Anstieg bestätigt. Fazit: Wie geht es bei Nordex jetzt weiter? Kann die Aktie nach dem Lockdown positiv überraschen? Wir haben für Sie die Aktien mit den größten Gewinnchancen 2021 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie jetzt im Dezember kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.



