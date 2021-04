Valour Structured Products, die hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, gibt die Einführung ihres zweiten Produkts, ETH Zero, an der Börse Nordic Growth Market bekannt

- ETH Zero ist das weltweit erste gebührenfreie börsengehandelte Produkt (Exchange Traded Product/ETP), mit dem man direkt in Ethereum investiert.

- Valour Structured Products, der Emittent von Anlageprodukten mit Schwerpunkt auf innovativen Technologien, bringt mit der Einführung von Ethereum Zero (ETH ZERO SEK - CH1104954362), einem börsengehandelten Produkt (ETP) in der Währung Ethereum (ETH), das keine Verwaltungsgebühren beinhaltet, eine Weltneuheit auf den Markt.

TORONTO, Ontario 7. April 2021 -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen“ oder „DeFi Technologies“) (NEO: DEFI, GR: RMJR) gibt bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Valour Structured Products mit Ethereum Zero ein börsengehandeltes Produkt ohne Verwaltungsgebühren auf den Markt gebracht hat. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass Bitcoin Zero und ETH Zero jedem Anleger den Einstieg in den Bitcoin- und Ethereum-Markt ermöglichen werden. Bisher mussten Personen, die über ein ETP die Währung Ether (ETH) nutzen wollten, Verwaltungsgebühren von bis zu 2,5 % bezahlen; dies kann den Wert der Veranlagung entsprechend verringern. Mit der Einführung von Ethereum Zero bietet Valour den Anlegern nun ein ETP, das die Wertentwicklung des zweitgrößten digitalen Vermögenswerts der Welt abbildet, ohne dass dabei Verwaltungsgebühren anfallen.

Durch die Beteiligung an digitalen Vermögenswerten über Valour profitieren Anleger von der Standardisierung, Risikominderung und operativen Effizienz eines zentral abgewickelten Produkts, das an einer regulierten Börse notiert ist. Für jedes Produkt, das an der Börse gekauft und verkauft wird, kauft Valour die entsprechende Menge des zugrunde liegenden Vermögenswerts, ETH. Die Produkte sind dadurch jederzeit vollständig abgesichert.

„Das Interesse an unseren ‚Bitcoin Zero‘-Produkten ist enorm. Innerhalb von drei Monaten konnten wir ein verwaltetes Vermögen (AUM) in Höhe von 50 Millionen US-Dollar aufbauen“, erläutert CEO Diana Biggs. „Nachdem aktuell immer mehr Anwendungen - von DeFi bis hin zu NFTs - auf Ethereum aufgebaut werden, ist es uns eine große Freude, den Anlegern die Möglichkeit zu bieten, sich ebenfalls an diesem dynamischen 'Ökosystem' zu beteiligen.“