Die Amerikaner sind die derzeitige Konjunktur-Lokomotive. Die Impfstrategie übertrifft die eigenen Erwartungen um Längen und auch die neuen Konjunkturpakete werden konkretisiert.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Joe Biden tritt sogar noch mehr aufs Gaspedal. Ein weiteres Konjunkturpaket über 2,25 Bio. USD soll in den kommenden acht Jahren die amerikanische Infrastruktur auf Vordermann bringen. Der zweite Teil, der auf Gesundheitsreform und Sozialhilfe fokussiert sein wird, folgt voraussichtlich schon bald in ähnlicher Größenordnung.

Davon werden natürlich auch Rohstoffe und Rohstoffunternehmen profitieren. Derzeit scheint Gold unter den Investoren nicht die erste Wahl zu sein, aber dennoch sollte man das Edelmetall und entsprechende Gesellschaften nicht außer Acht lassen! Denn auch die Stunde des Goldes rückt gerade wieder in greifbare Nähe!

Viele weitere Informationen rund um das Thema Rohstoffe und Edelmetalle finden Sie im Folgenden, in unserem Wochenrückblick!

Aurania Resources / OceanaGold

Der Appalachen Goldgürtel und andere hochwertige Goldgebiete

Es existieren viele für Goldgesellschaften hochgradige und erfolgversprechende Regionen. Der Appalachen Goldgürtel gehört dazu.

Summa Silver / Ridgeline Minerals

Silber – der schlafende Riese

Das vielbeachtete Silber-Gold-Verhältnis ist ein Zeichen für einen steigenden Silberpreis.

Auf zu neuen Höhen…

JETZT EINSTEIGEN! Nickel befand sich kurz unter Druck! Und das war der Grund dafür! BULLENMARKT läuft weiter!

Kurskapriolen am Nickelmarkt eröffnen endlich wieder Kaufkurse! Zu lange schon mussten Anleger, die noch nicht dabei waren, an der Seitenlinie zusehen wie der erhoffte Rücksetzer zum Einstieg ausblieb!

Besser geht's kaum!

MAG Silvers Mega-Jahresabschluss und ein neuer Konzern-Kapitän

Während Gold und Silber gerade den charttechischen Boden ausbilden, von dem aus deutlich höhere Kurse erreicht werden können, hat MAG Silver bereits den Grundstein für einen extrem aussichtsreichen Minenbetrieb gelegt!

+++ ACHTUNG KAUF-KURSE +++

RITTERSCHLAG: Auch Hedge-Fonds-Legende Hugh Hendry empfiehlt jetzt Uran-Investments

Nachdem sich schon Bill Gates und Michael Burry, der einzige Fondsmanager, der 2008 gegen den US-Immobilienmarkt wettete, extrem bullish zu Uran geäußert haben, springt ihnen jetzt ein weiteres Schwergewicht zur Seite!

Endeavour Silver / Tier One Silver

Nachfrage nach Silberschmuck wird sich erholen

Im vergangenen Jahr wurde Silberschmuck kaum nachgefragt, aber 2021 sollte sich dies ändern.

Millennial Lithium / Sibanye-Stillwater

Metalle für die Automobilbranche der Zukunft

Weniger fossile Brennstoffe und intelligente Speicherlösungen für die Reduktion von CO2-Emissionen stehen auf dem Plan.

Firma wird immer wertvoller...

Projekterweiterung mit hervorragenden Bohrergebnissen bei Fury Gold

Dass ein Investment in Gold und Silber immer noch eine gute Wahl ist, insbesondere als Alternative zu Bankguthaben, steht wahrscheinlich außer Frage. Interessant sind aber auch gute Unternehmen!

Es geht los...

Gold hat seinen Boden gefunden! Diese Unternehmen heben ab!

Der erste Schritt ist getan und so kann es weitergehen! Gold scheint seinen Boden gefunden zu haben und nun zieht der Goldpreis wieder an!

Gold en masse in Nevada?!

Noch mehr Mineralisierungen in Nevada

Mit dem Fortschreiten der Ressourcenerweiterung und des Explorationsbohrprogramms auf seinem ‚Gold Rock‘-Projekt in Nevada stößt Fiore Gold auf immer wieder hervorragende Ergebnisse, zur Freude aller.

Copper Mountain Mining / Hannan Metals

In China beginnt die Bausaison

China hat die Corona-Pandemie überwunden, die Wirtschaft läuft wieder und es wird gebaut, da braucht man Kupfer.

Kuya Silver / MAG Silver

Solarenergie boomt, Rohstoffe werden benötigt

Solarenergie wird auch als der neue König der Elektrizität bezeichnet. Dies verbraucht Silber.

Hier wird immer getroffen!

Wieder exzellente Bohrergebnisse von Mawson Gold

Hohe Goldgehalte über lange Strecken, damit begeistert Mawson Gold seine Investoren erneut!

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

