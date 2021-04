Burkhalter Gruppe schliesst 2020 leicht über den Erwartungen ab

Rund 200 neue Mitarbeitende begrüsst

Am 6. Januar 2020 hat die Burkhalter Gruppe die Elektro Christoffel, Inhaber Andrea Stiffler AG, in Davos Platz (GR), gekauft. Das Unternehmen beschäftigt 20 Mitarbeitende. Zudem hat die Burkhalter Holding AG per 4. Dezember 2020 die Elektrotechnik AG EAGB in Basel gegründet und 175 Mitarbeitende sowie einen grossen Teil der Aufträge, der sich im Nachlassverfahren befindlichen Elektrizitäts AG EAGB, übernommen. Die Burkhalter Gruppe besteht damit aktuell aus 47 operativen Gesellschaften an 103 Standorten. Wachstum durch den gezielten Kauf anderer Elektrotechnik-Unternehmen bleibt auch in Zukunft Teil der Strategie.

Beantragung einer Dividendenauszahlung geplant

Der Verwaltungsrat plant der am 25. Mai 2021 stattfindenden Generalversammlung die Auszahlung einer Dividende in Höhe von CHF 2.40 (Vorjahr CHF 3.70) pro Aktie zu beantragen. Wegen der Coronakrise hat der Verwaltungsrat am 20. November 2020 beschlossen, die Stimmabgabe für die Generalversammlung ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zuzulassen. Die Aktionärinnen und Aktionäre können nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen.

Änderungen im Verwaltungsrat

Peter Weigelt, seit 17 Jahren Mitglied im Verwaltungsrat der Burkhalter Holding AG, tritt an der Generalversammlung vom 25. Mai 2021 nicht mehr zur Wiederwahl an. Während seines Engagements hat sich die Burkhalter Gruppe zur Marktführerin für Elektrotechnik-Dienstleistungen in der Schweiz entwickelt; die Ertragskraft des Unternehmens konnte erheblich gesteigert werden. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung danken Peter Weigelt für seinen langjährigen Einsatz.