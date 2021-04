Download-Tipp: Bei BioNTech setzt man definitiv auf das richtige Pferd! Zum Lockdown möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger Aktien präsentieren, mit denen Sie Ihr Depot in der Pandemie auf die Überholspur führen. Einfach hier klicken.

Wow, was für ein Comeback von BioNTech auf dem Aktienmarkt! Die Aktie schießt ins Unermessliche und weiß, wie man die Anleger von sich überzeugen kann. Nachdem die Aktie über Wochen eine Abwertung auf nur noch unter 80 Euro erfahren hatte, ging es Ende März richtig los! Die Aktie hat einen steilen Kursanstieg hinter sich, der den Leuten imponiert!

Dieser sagenhafte Kursanstieg ging nun schon bis nah an die Marke von 120 Euro. Was für ein enormer Erfolg! Und damit ist der Aktie noch lange kein Ende gesetzt, denn Spekulationen zufolge könnte das Hauptabsatz-Produkt, die Corona-Impfung, jährlich notwendig sein. Somit bleiben auch die Zukunftsaussichten enorm stabil! So macht BioNTech richtig Spaß!

Wohin wird die Reise des Biotech-Unternehmens aus Mainz noch führen? Weltruhm ist dieser Aktie bereits jetzt sicher, denn bei diesem Unternehmen wurde der wohl erfolgreichste Impfstoff der Pandemie entwickelt. Dennoch erfährt die Aktie heute eine Kurskorrektur um 0,72 Prozent und 0,85 Euro nach unten. Der neue Kurswert liegt somit bei 116,60 Euro!

Fazit: BioNTech könnte also die Aktie der Zukunft sein. Aber auch mit diesen Aktien bringen Sie Ihr Depot auch in einem Lockdown auf die Überholspur. Einfach hier klicken und die Sonderstudie anfordern!