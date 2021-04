^ DGAP-Ad-hoc: TRATON SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Quartals-/Zwischenmitteilung TRATON SE: TRATON SE gibt vorläufige Ergebnisse für Q1 2021 bekannt und hebt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 an

TRATON SE gibt vorläufige Ergebnisse für Q1 2021 bekannt und hebt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 an



München, 19. April 2021 - Trotz der anhaltenden, beispiellosen COVID-19-Situation hat sich die TRATON GROUP im Verlauf der ersten drei Monate 2021 robust entwickelt. Der Absatz der TRATON GROUP hat sich im ersten Quartal weiter erholt und den des ersten Quartals 2020 deutlich übertroffen. Auch im Jahresvergleich sind die Umsatzerlöse deutlich gewachsen. Der Netto-Cashflow des Industriegeschäfts entwickelte sich im Vergleich zum Q1 2020 weiterhin sehr positiv.



Auf Basis der vorläufigen Zahlen erwartet die TRATON GROUP für das Q1 2021:

* Einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro,



* ein bereinigtes operatives Ergebnis von rund 510 Mio. Euro und eine bereinigte operative Umsatzrendite von rund 7,9 %,

* ein operatives Ergebnis von rund 150 Mio. Euro; darin enthalten sind 362 Mio. Euro Rückstellungen für die Restrukturierung von MAN,

* der Netto-Cashflow des Industriegeschäfts betrug rund 390 Mio. Euro.

Die Definition des bereinigten operativen Ergebnisses findet sich auf Seite 38 des Geschäftsberichts 2020

https://ir.traton.com/websites/traton/German/3000/finanzberichte-_-praesentationen.html

Aufgrund der besser als erwarteten Entwicklung im ersten Quartal 2021 hebt das Unternehmen seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 an: Für die TRATON GROUP wird nun eine operative Umsatzrendite von 5,0 % bis 7,0 % (bisher 5,0 % bis 6,0 %) prognostiziert. Aufgrund des

Restrukturierungsprogramms im MAN Truck & Bus Geschäft verliert die Cash Conversion Rate im laufenden Geschäftsjahr ihre Aussagekraft. Für das Industriegeschäft prognostizieren wir einen Netto-Cashflow in einer Bandbreite von 500 bis 700 Mio. Euro. In der Prognose sind keine Aufwendungen und Ausgaben für das Restrukturierungsprogramm von MAN Truck & Bus sowie aus der geplanten Akquisition von Navistar enthalten. Die Bandbreiten drücken die immer noch hohe Unsicherheit über den weiteren Verlauf der COVID-19-Pandemie und die damit verbundenen Gegenmaßnahmen der jeweiligen Länder sowie mögliche Auswirkungen auf Produktion und Lieferketten aus.



TRATON wird die Zwischenmitteilung mit Details zur Entwicklung des Q1 2021 wie geplant am 10. Mai 2021 veröffentlichen.



Kontakt:

Rolf Woller

Head of Treasury and Investor Relations

T +49 162 172 33 62

rolf.woller@traton.com

TRATON SE

Dachauer Str. 641

80995 Munich, Germany

www.traton.com



Sprache: Deutsch

Unternehmen: TRATON SE

Dachauer Str. 641

80995 München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 360 98 70

E-Mail: investor.relations@traton.com

Internet: www.traton.com

ISIN: DE000TRAT0N7

WKN: TRAT0N

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Stockholm EQS News ID: 1186387



