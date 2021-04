DGAP-Adhoc niiio finance group AG: niiio finance group begibt Wandelanleihe in Höhe von bis zu 5 Millionen Euro (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 29.04.2021, 23:37 | 104 | 0 | 0 29.04.2021, 23:37 | niiio finance group AG: niiio finance group begibt Wandelanleihe in Höhe von bis zu 5 Millionen Euro ^

DGAP-Ad-hoc: niiio finance group AG / Schlagwort(e): Anleihe niiio finance group AG: niiio finance group begibt Wandelanleihe in Höhe von bis zu 5 Millionen Euro

29.04.2021 / 23:37 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- NICHT ZUR VEROFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER ZUR WEITERGABE NACH BZW. INNERHALB VON KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN.

Ad-hoc (Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR)

niiio finance group begibt Wandelanleihe in Höhe von bis zu 5 Millionen Euro Görlitz, 29. April 2021. Der Vorstand der niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332), Spezialist für Cloud Banking Software mit Fokus auf das Vermögensmanagement, hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Ausgabe einer nicht nachrangigen und unbesicherten Pflichtwandelanleihe mit Endfälligkeit 2026 im Gesamtnennbetrag von bis zu 5.000.000 Euro beschlossen. Die Wandelanleihe ist in bis zu insgesamt 5.000.000 auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem Anteil am Grundkapital der Gesellschaft von bis zu insgesamt 5.000.000 Euro wandelbar. Die Wandelanleihe wird voraussichtlich im Mai 2021 zu 100% des Nennbetrags mit einer Stückelung von jeweils 1,00 Euro und mit einem jährlich nachträglich zahlbaren Kupon von 4% p.a. ausgegeben. Die Wandelanleihe wird zunächst den bestehenden Aktionären der Gesellschaft im Rahmen ihres gesetzlichen Bezugsrechts zur Zeichnung und Übernahme im Verhältnis 5:1 zum Bezug angeboten, das heißt, je fünf (5) Stückaktien der Gesellschaft berechtigen zum Bezug von einer (1) Schuldverschreibung. Von dem Bezugsrecht werden nur Spitzenbeträge ausgenommen. Die Bezugsfrist für die Aktionäre der Gesellschaft wird zwei Wochen betragen. Diejenigen Teile der Wandelanleihe, die nicht von Bestandsaktionären gezeichnet werden, sollen im Rahmen einer Privatplatzierung interessierten Investoren zur Zeichnung angeboten werden.

