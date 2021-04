Seit dem zweiten Quartal 2018 tendiert das Paar USD/JPY in einem breiten Abwärtstrend gen Süden und begab sich infolgedessen von 114,5495 auf 102,5955 JPY abwärts. Zu Beginn dieses Jahres startete eine sehr dynamische Gegenreaktion und brachte sogar Hochs oberhalb des laufenden Abwärtstrends hervor. Die Kraft für einen nachhaltigen Ausbruch reichte jedoch nicht aus, das Paar korrigierte exakt auf das 61,8 % Fibonacci-Retracement sowie den EMA 200 abwärts. Das wurde auch schon in der letzten Besprechung zu diesem Wert favorisiert. Kann dieses Niveau nun für eine nachhaltige Stabilisierung mit einem entsprechenden Anstieg zurück über den Abwärtstrend sorgen, würde das minimale Korrekturziel am 61,8 % Fibo sogar als Sprungbrett für einen nachhaltigen Ausbruch aus dem übergeordneten Abwärtstrend fungieren können.

Spannende Ausgangslage

Noch liegen keine handfesten Signale bei USD/JPY vor. Erst bei einem Wochenschlusskurs oberhalb von 110,00 JPY dürften sich die Hinweise auf einen bevorstehen Ausbruch mit Zielen um 112,2220 sowie 114,5495 JPY spürbar verdichten. Noch immer besteht nämlich die Möglichkeit, unterhalb der aktuellen Monatstiefs sowie des 61,8 % Fibos eine Korrekturausweitung auf das 38,2 % Fibo bei 105,7919 JPY zu vollziehen. Dort findet das Paar dann die nächste Chance für einen Ausbruch aus dem laufenden Abwärtstrend vor. Eine engmaschige Beobachtung sollte in den nächsten Tagen jetzt nicht ausbleiben, für den Ersten geschilderten Fall könnte das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VQ4MJY zum Einsatz kommen.