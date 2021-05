Fristerstreckung betreffend Publikation und Einreichung des Geschäftsberichts 2020 bewilligt

Die Highlight Event and Entertainment AG (HLEE) hat bei der SIX Exchange Regulation ein Gesuch um Erstreckung der Frist zur Publikation und Einreichung des Geschäftsberichts 2020 eingereicht. Dieses wurde heute bewilligt.

Die HLEE wird deshalb ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2020 bis spätestens 12. Mai 2021 publizieren. Die Verschiebung ist dadurch bedingt, dass aufgrund pandemiebedingter Verzögerungen der Geschäftsabschluss 2020 der Konzerngesellschaft Highlight Communications AG, nicht fristgerecht abgeschlossen werden konnte und erst am Freitag, den 30.04.2021 publiziert wurde. Dadurch ist die Highlight Event and Entertainment AG nicht in der Lage, per Ende April ihre Zahlen zu publizieren und benötigt für ihre Abschlussarbeiten mit der Revisionsgesellschaft eine zusätzliche Frist.

Der HLEE-Konzern erwartet für das Geschäftsjahr 2020 folgende ungeprüfte Schlüsselkennzahlen:

HLEE Key Figures ungeprüft in Mio. CHF 2020 Nettoumsatz 414.7 EBITDA 96.6 EBIT 17.4 Konzerngewinn 0.1 Bilanzsumme 962.7 Eigenkapital 352.3

Der Wortlaut der relevanten Ziff. I des Entscheids von SIX Exchange Regulation lautet wie folgt: