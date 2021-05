Einen vielversprechenden Beginn der Forschungen im Bereich Graphen / Thermoplasten meldet heute First Graphene.

Spannende und vielversprechende Neuigkeiten von der Forschungsfront für die Graphengesellschaft First Graphene ( ASX FGR / WKN A2ABY7 ) . Das Unternehmen arbeitet zusammen mit den weltweit führenden Forschern der University of Warwick an der Verwendung von Graphen in thermoplastischen Kunststoffsystemen – und kann erste Erfolge melden.

Deren Team, unter der Leitung von Research Director Professor Tony McNally, Professor für Nanoverbundstrukturen und Leiter des International Institute for Nanocomposites Manufacturing bei WMG, hat jetzt eine Studie zu den Materialien von First Graphene und deren Eignung für die Beimischung in weit verbreitete technische Polymere abgeschlossen.

Und die ersten Ergebnisse bestätigen gleich, dass First Graphenes PureGRAPH-Pulver sich leicht in Polymere einbringen lässt und dabei eine gute Fließfähigkeit und Verarbeitbarkeit besteht. Wenn, so die Studie weiter, PureGRAPH technischem Thermoplast beigemischt wird, verbessert das sowohl die Wärmeleitfähigkeit als auch die mechanischen Eigenschaften!

Und diese Untersuchung erbrachte noch ein weiteres, positives Ergebnis: Sie besagte, dass PureGRAPH diesem technischen Plastik in hoher Konzentration – bis zu 30% des Gewichts – beigefügt werden kann, ohne dass die Viskosität (Zähflüssigkeit) substanziell steigt!

Laut Professor McNally, und wir schließen uns dem an, sei das ein vielversprechender Start des Projekts.

Auch First Graphenes CEO Michael Bell ist verständlicherweise erfreut über diese Fortschritte. Sein Ziel ist es, die aus dem Projekt gewonnenen Erkenntnisse so bald wie möglich anzuwenden, um die Kommerzialisierung der PureGRAPH-Produkte im Bereich thermoplastischer Systeme weiter voranzubringen. Mögliche Anwendungsgebiete sieht der First Graphene-Chef in zahlreichen Sektoren zum Beispiel der Automobilherstellung aber auch in verschiedenen technischen Anwendungen.

Auch wenn First Graphene unter der Leitung von Bell verstärkt auf die Kommerzialisierung seiner Produkte setzt, bleibt, wie vom neuen CEO angekündigt, die Forschung natürlich ein wichtiger Bestandteil der Aktivitäten. Wie wichtig das ist, welche Chancen sich dabei eröffnen lassen, zeigen unserer Ansicht nach einmal mehr diese ersten Ergebnisse der Warwick-Forscher.

