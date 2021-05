Anlegerverlag TUI fällt unter die wichtigste Marke! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 11.05.2021, 18:48 | 161 | 0 | 0 11.05.2021, 18:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Was für ein unfassbares Schlamassel für alle, die es mit der Aktie von TUI halten! Der Kurs fällt unter die unglaublich wichtige Marke von 5 Euro, weshalb die Anleger gerade die Hände vors Gesicht schlagen. Dieser Kursverfall war nicht absehbar, hatte man doch gerade die Sommerurlaube in Aussicht. Wird sich TUI also wieder fangen können oder wars das nun schon wieder? Download-Tipp: TUI ist weiterhin ein schlafender Riese, wird aber momentan etwas aus der Bahn geworfen! Wo geht die Reise nun hin? Zum Lockdown möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger Aktien präsentieren, mit denen Sie Ihr Depot in der Pandemie auf die Überholspur führen. Einfach hier klicken. Man sollte sich jedoch von den heutigen Verlusten nicht unterkriegen lassen. TUI wird weiter seinen Weg gehen und muss dabei einfach darauf hoffen, dass es ein guter Sommer ohne großartige Einschränkungen wird. Mit jeder verabreichten Impfdosis wird die Urlaubssaison für TUI aussichtsreicher! Je tiefer die Inzidenzwerte, desto mehr profitiert TUI, so viel ist klar. Die Aktie von TUI braucht also nur noch einen kleinen Anstoß, um vollends durchstarten zu können. Als Anleger kann man also die Füße hochlegen und sollte bei solch kleinen Rückschlägen nicht die Fassung verlieren. TUI wird schon bald durch die Decke gehen, auch wenn man heute mehr als 3 Prozent Verlust verkraften muss und der Kurs um 0,16 Euro auf nur noch 4,93 Euro verliert. Fazit: TUI könnte also die Aktie der Zukunft sein, die für jeden Anleger Gewinne bereithält. Aber auch mit diesen Aktien bringen Sie Ihr Depot auch in einem Lockdown auf die Überholspur. Einfach hier klicken und die Sonderstudie anfordern!





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer