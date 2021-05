Auch wenn AstraZeneca in Deutschland keinen sonderlich guten Ruf genießt, wird die Aktie weiter wachsen. Die Umsätze werden trotz allem generiert und werden die Umsatzzahlen von AstraZeneca in die Höhe schießen lassen! Die Aktie wird deshalb auch in Zukunft kein Halten mehr kennen und weiter durch die Decke gehen. Also schnell einsteigen!

Wird es hier bald also richtig rund gehen? Die Anzeichen sind da und wer schnell handelt kann Teil einer unglaublichen Wahnsinnsfahrt werden. Die Impfstoff-Umsätze sind nicht zu verachten und werden dem Unternehmen unglaublich gut tun. Heute steigt der Kurs bereits um 2,53 Prozent und somit 2,24 Euro an und kann deshalb einen tollen Wert von 90,94 Euro aufweisen!

Fazit: Kann AstraZeneca jetzt wieder in die Höhe schießen? Aber auch andere Impfstoff-Aktien könnten Ihr Depot auf die Überholspur bringen. Einfach hier klicken und die Sonderstudie anfordern, um mehr zu erfahren!