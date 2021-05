Anlegerverlag BioNTech mit Kursexplosion zum Wochenende. Lohnt sich ein Einstieg überhaupt noch? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 15.05.2021, 08:21 | 60 | 0 | 0 15.05.2021, 08:21 | Foto: www.anlegerverlag.de Was für ein Endspurt, den BioNTech da in den letzten Stunden der abgelaufenen Handelswoche aufs Parkett gelegt hat. Der Kurs schloss an der Nasdaq mit einem Plus von 5,15% und kletterte damit auf 192,77 US-Dollar. Das war der vierthöchste Schlusskurs von BioNTech aller Zeiten. Tipp für Anleger: Wer BioNTech-Aktien im Depot hat oder über einen Kauf nachdenkt, sollte unbedingt unsere große BioNTech-Analyse lesen. Einfach hier klicken. Nach dieser Kursexplosion fehlt jetzt nicht mehr viel bis zum Sprung über die Marke von 200 US-Dollar. Dort waren die Kurse zuletzt immer wieder gescheitert. Zur Erinnerung: Das bisherigen Allzeithochs BioNTechs liegt bei 213 US-Dollar und datiert vom 4. Mai. Die herausragenden Geschäftszahlen für das erste Quartal, die BioNTech bekannt gegeben hatte, führten zu einem wahren Kursfeuerwerk. Über zwei Milliarden Umsatz, von denen 1,128 Milliarden Euro in einen Unternehmensgewinn verwandelt werden konnten. Das sind fast schon unglaubliche Zahlen. Fazit: Bei BioNTech stimmt derzeit einfach alles. Doch ist die Aktie auf dem jetzigen Niveau noch ein Kauf? Oder sind die Kurse schon zu weit gelaufen? Wir sind der Frage nachgegangen. Die Antworten können Sie hier nachlesen.





