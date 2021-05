Am Dienstag gab der Turbinenbauer Nordex aus Hamburg seine Zahlen für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres bekannt. Dabei musste das Unternehmen eine Ausweitung des Verlustes auf über 50 Millionen Euro konstatieren – nach „nur“ 38 Millionen Euro Verlust im Vorjahreszeitraum. Folgerichtig ging die Aktie auf Tauchstation und verlor immer mehr an Wert. Bis, ja, bis gestern…

Am Freitag konnte die Aktie dann erstmals wieder spürbar zulegen und verbesserte sich um über vier Prozent. Damit setzte der Kurs die schon am Donnerstagvormittag eingeleitete Trendwende fort. Im Tief notierte die Aktie bei 17,10 Euro, schloss aber am Freitagabend bei 19,02 Euro. Ein Plus von über elf Prozent in nur wenigen Stunden!

Empfehlung für Anleger: Schafft Nordex damit jetzt die Trendwende? Oder ist das wieder nur ein Strohfeuer auf dem weiteren Weg nach unten? Angesichts der Dramatik des Kursverlaufs haben wir uns die Aktie einmal ganz genau angeschaut. Die Ergebnisse dieser Analyse können Sie an diesem Wochenende ausnahmsweise kostenfrei nachlesen. Einfach hier klicken.