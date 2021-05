BioNTech veröffentlichte in dieser Woche seine Quartalszahlen für das erste Vierteljahr und stellte auch eine Prognose für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres auf. Für das erste Quartal vermeldete BioNTech Umsätze in Höhe von rund zwei Milliarden Euro und rechnet für 2021 mit einem Umsatz von 12,4 Milliarden. Doch BioNTech kalkuliert „lediglich“ mit 1,8 Mrd. verkauften Impfstoffdosen, gibt aber gleichzeitig bekannt, dass man gemeinsam mit Partner Pfizer die Produktionskapazität schon auf drei Mrd. Dosen hochfahren will.

Dass BioNTech die zusätzlichen Impfstoffdosen ebenfalls an den Mann bringen wird, steht wohl außer Frage. Verkauft BioNTech die zusätzlichen Dosen zu einem ähnlichen Preis wie die 1,8 Mrd. Dosen, ergibt sich ein Jahresumsatz von über 20 Mrd. Euro. Bei einer Marge von rund 50 Prozent – wie BioNTech sie im ersten Quartal erreicht hat, errechnet sich also ein Nettogewinn von rund zehn Milliarden Euro!

