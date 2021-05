Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Devisen Euro beginnt Woche mit leichten Verlusten Der Euro ist am Montag mit leichten Kursverlusten in die neue Handelswoche gegangen. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,2135 US-Dollar und damit etwas weniger als am späten Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den …