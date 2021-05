Anlegerverlag Plug Power zündet bald die nächste Rakete! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 17.05.2021, 16:48 | 39 | 0 | 0 17.05.2021, 16:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktionäre des amerikanischen Herstellers von Brennstoffzellen können sich aktuell endlich wieder berechtigte Hoffnungen auf steigende Aktienkurse machen. Denn nachdem die Aktie innerhalb mehrerer Wochen komplett in den Keller gestürzt ist, konnte man in den letzten Tagen wieder ein Plus verzeichnen. Anmerkung der Redaktion: Die Wasserstoff-Aktien sorgen momentan für die größten Unstimmigkeiten an der Börse. Deshalb haben wir einen neuen brandaktuellen Sonderreport für Sie, welcher aktuell noch kostenlos verfügbar ist. Darin geben wir eine Analyse zu den Wasserstoff-Aktien mit den größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken. Zurzeit liegt der Aktienkurs bei einem Wert von 20,03 Euro. Zwar verschlechtert sich der Kurs minimal um 0,23 Euro und 1 Prozent gegenüber dem Vortag, der mehr als 20-prozentige Anstieg der letzten Tage lässt jedoch erneut Hoffnung aufkommen für die Anleger. Das Potenzial konnte die Aktie somit erneut unter Beweis stellen. Der Grund für den Rückgang des Aktienkurses waren die im März aufkommenden Nachrichten, als Ungereimtheiten bei der Bilanz aufgefallen sind. Dies hat bei Anlegern für massive Verunsicherung gesorgt. Zudem liefern die Aktien der Wasserstoff-Branche gerade generell eine schlechte Performance ab. Die Frage, ob Wasserstoff die Zukunft der Mobilität ist, begleitet die Unternehmen ebenfalls seit geraumer Zeit. Fazit: Das große Streitthema der Wasserstoff-Aktien wird in unserem brandaktuellen Sonderreport untersucht. Dabei wird unter Beachtung des momentan andauernden Börsencrashs, die Aktien mit den weiterhin größten Gewinnchancen analysiert. Den Sonderreport können Sie jetzt noch kostenlos abrufen. Einfach hier klicken.





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer