Was für ein Tag für den amerikanischen Brennstoffzellenhersteller Plug Power! Nach Gewinnen von 17% am vergangenen Dienstag und 12% am Freitag schießt die Aktie heute weitere 12% nach oben. Unter dem Strich hat der Kurs damit in nur einer Woche in der Spitze um rund 50 Prozent zugelegt! Der norwegische Elektrolysespezialist Nel ASA kommt dagegen nicht so recht vom Fleck. Ist die Entscheidung über die Favoritenrolle damit gefallen?

Beide Aktien mussten in den vergangenen Wochen teilweise heftige Verluste hinnehmen. So verlor beispielsweise Plug Power seit den Allzeithochs im Januar über 70 Prozent an Wert. Bei Nel ASA sah es nicht viel besser aus. Doch Plug Power arbeitet derzeit mit Siebenmeilenstiefeln an einem großen Comeback, während Nel ASA nach wie vor in der Warteschleife hängt.

Empfehlung für Anleger: Auf den ersten Blick sieht es damit so aus, als ob Plug Power die bessere Wahl ist. Doch stimmt das wirklich? Welcher Wert hat mittelfristig das größere Potenzial? Um diese Fragen zu beantworten haben wir die gesamte Branche einmal auf den Prüfstand gestellt. Die Ergebnisse unserer Analyse können Sie angesichts der dramatischen Ereignisse heute ausnahmsweise kostenfrei abrufen. Einfach hier klicken.