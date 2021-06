Commerzbank ist zurück in der Gewinnzone

Deutschlands zweitgrößtes Bankinstitut präsentierte zu Wochenbeginn seine aktuellen Quartalszahlen. Dabei sorgte die Commerzbank für eine positive Überraschung, da es der Bank gelang in nahezu allen Bereichen seine Ergebnisse zu verbessern. Der eingeleitete Sparkurs des Vorstands um CEO Manfred Knof, welcher eine starke Reduzierung der Filialen und Mitarbeiter beinhaltet, zeigt erstmalig Wirkung. Die Commerzbank versucht weiterhin die eigene Transformation voranzutreiben, um langfristig die Kosten zu senken. Die Ankündigung der Abschaffung des bedingungslos kostenfreien Girokontos dürfte bei betroffenen Kunden allerdings eher auf Ablehnung stoßen. Vontobel bietet für Anleger eine Aktienanleihe mit der WKN VQ647T auf die Commerzbank an.

Commerzbank präsentiert Quartalszahlen

Die aktuellen Quartalszahlen der Commerzbank vielen zur Überraschung vieler Analysten deutlich positiver aus, als ursprünglich erwartet. CEO Manfred Knof übernahm, im Gegensatz zu seinen Vorgängern die bislang die Präsentation der Quartalszahlen überwiegend der Finanzchefin überließen, selbst einen Teil der Vorstellung und erläuterte den Analysten und Journalisten, wie er beim Radikalumbau der Bank vorankommen will. Die Zahlen der Commerzbank konnten sich durchaus sehen lassen, denn die Erträge im ersten Quartal 2021 konnten von EUR 1,85 Mrd. im Vorjahr auf EUR 2,49 Mrd. Euro gesteigert werden, was einem Zuwachs von 35 % entspricht. Das Operative Ergebnis, welches zuvor noch im negativen Bereich lag, steig auf EUR 538 Mio. an. Insgesamt erreichte die Commerzbank im ersten Quartal einen Konzerngewinn von EUR 133 Mio., was gerade bei den hohen Restrukturierungsaufwendungen von EUR 465 Mio. ein durchaus beachtliches Ergebnis darstellt. Entsprechend positiv bewerteten Finanzchefin Bettina Orlopp und CEO Manfred Knof die aktuelle Entwicklung ihres Hauses. Zudem sahen sich die Protagonisten durch die aktuellen Quartalszahlen in ihrem Vorhaben bestärkt, die eingeleitete Transformation „Strategie 2024“ auch zukünftig fortführen zu können. Darüber hinaus wurde nach gutem Jahresstart der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr angehoben.